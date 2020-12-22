الصحة العالمية ستناقش استراتيجيات مواجهة سلالة كورونا الجديدة

وقال المدير الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغ في تغريده له: "استجابة للسلالة الجديدة المنتشرة في المملكة المتحدة، سيقوم الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة بمتابعه الوضع عن كثب".

وأضاف كلوغ: "سيجتمع الدول الأعضاء لمناقشة استراتيجيات الفحص وخفض مستوى انتقال العدوى وتعزيز التواصل حول المخاطر", ولم يحدد بعد موعد عقد هذا اللقاء.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت، يوم الاثنين، إنها تتوقع الحصول قريبا على مزيد من التفاصيل عن سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وأوضح مسؤولون، وهم يشيرون إلى تحليل بريطاني، أنه ليس هناك دليل على أن السلالة المتحورة من الفيروس تزيد خطورة المرض، رغم أنها أسرع انتشارا.

(د أ)