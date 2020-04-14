الصحف العربية: ترسيم حدود في إدلب وحظوظ الكاظمي كبيرة بتشكيل الحكومة

تطرقت الصحف العربية، اليوم، إلى الوضع في إدلب, بالإضافة إلى الأزمة العراقية, وإلى تداعيات كورونا على تركيا.

الشرق الأوسط: سواتر وخنادق ترسم «الحدود» بين روسيا وتركيا

تناولت الصحف العربية الصادرة، صباح اليوم، في الشأن السوري عدة مواضيع كان أبرزها الوضع في إدلب, وفي هذا السياق قالت صحيفة الشرق الأوسط: "أقامت قوات النظام السوري وروسيا من جهة، وتركيا وفصائل موالية من جهة أخرى، سواتر ترابية وخنادق في أرياف إدلب وحلب وحماة لتحديد «حدود التماس» بين الطرفين شمال غربي سوريا.

ونقلت الصحيفة عن نشطاء قولهم إن "قوات النظام بدأت مع القوات الروسية إقامة «سواتر ترابية وحفر الخنادق وإنشاء نقاط أشبه بنقاط الحراسة، ابتداء من غرب حماة مروراً بشمال مدن حلفايا وطيبة الإمام وصوران، وصولاً إلى جنوب مدينة حلب»، موضحين أن ذلك «يشير إلى أنها أشبه بترسيم حدود مناطق النفوذ بين الجانبين التركي والروسي، ولا سيما أن هذه الخنادق يتم حفرها خلف النقاط التركية»".

كما بدأت قوات النظام قبل أيام بترميم بعض الأجزاء المتضررة من الطريق بين مدينة حلب وحماة.

من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «عناصر من الجيش التركي اقتحموا نقطة للمعتصمين لرفض تسيير دوريات روسية على طريق اللاذقية - حلب وقاموا بهدم الخيام وتشكيل جدار بشري أمام المعتصمين كما تعرضوا بالضرب لبعضهم»، وقال نشطاء إن القوات التركية أزالت الكتل الإسمنتية والحجارة والسواتر والمتاريس من الطريق.

العرب: دعم داخلي وخارجي يمهد طريق تشكيل الحكومة العراقية

وفي الشأن العراقي قالت صحيفة العرب "يسعى رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي إلى تحويل الدعم السياسي السني الكردي الذي حصل عليه إلى ورقة ضغط على الأطراف الشيعية التي قد تعيق مهمته المتمثلة بتشكيل حكومة خلال نحو 25 يوما.

وكانت القوى السياسية السنية والكردية أعلنت دعمها للكاظمي قبل أن تستقر القوى الشيعية على تسميته مرشحا لمنصب رئيس الوزراء.

ويقول مراقبون إن القوى الشيعية الموالية لإيران لن تتردد في انتهاز أي فرصة للتراجع عن دعم الكاظمي، المتهم بميله الشديد إلى الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

ولا تخفي الولايات المتحدة دعمها للكاظمي الذي تعدّه معتدلا في مواقفه وقادرا على اتباع سياسات متوازنة. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن بلاده تتطلع إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة تكون قادرة على مكافحة فيروس كورونا والتخفيف من حدة الضائقة الاقتصادية الحالية في البلاد، ووضع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.

وأضاف “نرحب بأن الزعماء السياسيين الشيعة والسنة والكرد قد توصلوا إلى توافق في الآراء بشأن تشكيل الحكومة، ونأمل أن تضع الحكومة الجديدة مصالح العراق أولا وتفي باحتياجات الشعب العراقي”.

وتدور في الكواليس تصورات عن أن ترشيح الكاظمي هو محاولة لكسب الوقت، لأن هدف القوى الشيعية الموالية لإيران هو الإبقاء على الحكومة الحالية المستقيلة، التي يترأسها عادل عبد المهدي، لكن السنة والكرد لن يقفوا متفرجين هذه المرة، وفقا لمؤشرات عديدة.

ويقول نائب في البرلمان مقرب من رئيسه محمد الحلبوسي، إن “القوى الشيعية لا تنظر إلى الكاظمي بوصفه مرشحا مكشوفا، فتأييد السنة والكرد له حتى قبل تكليفه، إشارة واضحة”.

وأضاف أن “الكاظمي يحظى بدعم غير مشروط من قبل ثلاث قوى شيعية رئيسية، ستصوت له في البرلمان، وهي كتلة سائرون التي يرعاها رجل الدين البارز مقتدى الصدر وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي”.

وتابع “بجانب أصوات النواب السنة والكرد، ستتاح للكاظمي أغلبية مريحة في جلسة منح الثقة، حتى إذا تخلفت كل القوى الموالية لإيران” وهي تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وحزب الفضيلة بزعامة هاشم الموسوي.

ويتوقع حيدر الملا، القيادي في تحالف القوى العراقية الذي يتزعمه الحلبوسي، أن يقدم الكاظمي كابينته خلال 10 أيام.

وتقول مصادر مطلعة على الأجواء التفاوضية الداخلية إن المكلف يتجه لاختيار حكومة تضم خليطا من مرشحي الأحزاب السياسية والشخصيات الأكاديمية والتكنوقراط المستقل، فيما تتقاطع التقديرات بشأن نوايا الكاظمي خلال المرحلة التي تلي نيله الثقة بين إمكانية أن يجنح نحو التصعيد ضد القوى والمجموعات المسلحة الموالية لإيران، أو أن يختار التهدئة إلى حين مرور عاصفة كورونا والتعافي من الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط.

العين: معارض تركي: استقالة وزير الداخلية للتستر على فشل أردوغان

وفي الشأن التركي نقلت صحيفة العين عن معارض تركي قوله إن "مسرحية استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو، كانت للتستر على فشل الرئيس رجب طيب أردوغان".

وقال أيقوت أردوغدو، نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة التركية، والبرلماني عن مدينة إسطنبول، في تغريده عبر "تويتر"، إن صويلو حاول التغطية على فشل أردوغان لأنه هو من أصدر تعليمات بفرض حظر تجوال مفاجئ ما تسبب في فوضى عارمة.

التغريده جاءت من المعارض التركي تعليقاً على وزير الداخلية مساء الأحد، بسبب الغضب الشعبي من قرار حظر التجوال المفاجئ في 31 ولاية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي تم اتخاذه قبل ساعتين من سريان الحظر، مساء الجمعة.

أردوغدو قال أيضاً في تغريدته: "نعم الهدف الرئيسي من مسرحية الاستقالة هو التستر على أردوغان الذي أعطى قرار الجمعة السوداء"، وتابع: "الاستقالة شكلية، هدفها أن يتحمل المسؤولية بدلًا من أردوغان الذي لم يقبل الاستقالة".

تجدر الإشارة إلى أن الإعلان المفاجئ عن قرار حظر التجوال أدى إلى تفشي حالة من الذعر والفزع، وهرول المواطنون لشراء احتياجاتهم وتخزينها من المحال التجارية والمخابز، ما تسبب في زيادة حدة التوتر بين المواطنين.

(ي ح)