الصحف العربية: تعزيزات روسية في إدلب ومنبج واللاجئون السوريون يعانون في تركيا

تطرقت الصحف العربية، اليوم، إلى تكثيف روسيا تحركاتها العسكرية في ادلب و منبج، والضغوط التي يتعرض إليها السوريون في تركيا في ظل انتشار كورونا، وشروط الزرفي لتثبيت الكاظمي بديلا له قبل تراجعه عن تشكيل الحكومة.

الشرق الأوسط: روسيا تكثّف تحركاتها الجوية شمال غربي سوريا

في الشأن السوري قالت صحيفة الشرق الأوسط:" تزامن إعلان مصادر إعلامية روسية عن تعزيزات أرسلتها موسكو إلى منبج مع بروز معطيات عن تكثيف تحركات الطيران الروسي فوق إدلب خلال الأيام الأخيرة، ورغم أن وزارة الدفاع الروسية التزمت الصمت في الحالتين ولم تعلن عن تفاصيل تحركاتها، فإن أوساطاً روسية لفتت إلى أن موسكو تسعى إلى مراقبة تحركات الأطراف تحسباً لوقوع مواجهات جديدة.

ونقلت وسائل إعلام روسية معطيات قدّمها المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، عن تجدد اشتباكات على محور رويحة جرادة بريف إدلب الجنوبي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لدمشق من طرف، والفصائل ومجموعات قريبة من تركية من طرف آخر، وقال إن الاشتباكات ترافقت مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع وطائرات حربية روسية في أجواء ريفي إدلب وحلب، في حين قصفت قوات النظام أماكن في ريف مدينة سراقب شرق إدلب.

تزامن ذلك، مع بروز معطيات عن تعزيزات أرسلتها روسيا إلى منطقتي منبج وعين العرب الخاضعتين لسيطرة «قسد» والقوات الحكومية بريف حلب الشرقي، ووفقاً للمعطيات الإعلامية، فإن عشرات المدرعات الروسية وناقلات الجند وصلت إلى المنطقة بهدف تعزيز وجودها قرب الحدود التركية.

ورأى معلقون أن «الهدف من جلب هذه المعدات العسكرية هو تعزيز مواقع النظام وروسيا في المناطق المحاذية لأماكن تمركز القوات التركية، خصوصاً بعد الحديث عن نية أنقرة شنّ عمل عسكري في المنطقة»، ولفتوا إلى أن التطور جاء بتنسيق مع «قسد»، في إشارة إلى أن التعزيزات بدأت في الوصول إلى المنطقة منذ نحو أسبوع وما زالت متواصلة.

وقالت مصادر إن التحركات الروسية تزامنت مع توجيه الجيش التركي عدة ضربات عسكرية ضد قوات الحماية الكردية التابعة لـ«قسد»، في منطقتي «درع الفرات» و«نبع السلام» في شمال سوريا".

البيان: ضغوط مضاعفة تثقل كاهل السوريين في تركيا

صحيفة البيان تحدثت خلال تقريراً لها عن معاناة السوريين في تركيا في ظل انتشار كورونا وقالت:" سوريون اضطروا إلى ترك أعمالهم والجلوس في البيت، دون أي تعويضات أو دعم يساعدهم في التغلب على صعوبة الأزمة.. نعيش أياماً صعبة، والحكومة التركيّة اهتمامها منصب على الأتراك ولا تختصنا بقرارات داعمة في هذه الأزمة الصعبة على العالم بأسره.

راشد العبد، وهو اسم مستعار للاجئ سوري في ولاية غازي عنتاب التركية، تحدث لـ «البيان»، إن «الأمور تزداد صعوبة على اللاجئين السوريين في تركيا، ويتحدث العبد عن المعاناة التي يواجهها السوريون في تركيا في زمن كورونا، بالإشارة إلى أن اهتمام النظام التركي الأول والأخير منصب على الأتراك والسوريين الذين حصلوا على الجنسية التركيّة، بعد أن أعلنت الحكومة التركية عن عزمها منح مليوني أسرة مساعدة نقدية، بقيمة ألف ليرة تركية لكل أسرة على حدة.. دون الحديث عن أي دعم لنحو أربعة ملايين لاجئ يشكلون الحلقة الأضعف في المجتمع.

كما تحدث عن فقدان العديد من السوريين وظائفهم بسبب كورونا دون آليات تعويضية، ضارباً المثل بما تشهده الولاية التي يقطن فيها، بقوله: المنطقة الصناعية في ولاية غازي عنتاب شبه متوقفة تماماً، وذلك بعد صدور القرارات الخاصة بالوقاية من كورونا، علماً بأن تلك المنطقة الصناعية في الولاية يتم تشغليها من خلال غالبية سورية.

اللاجئون السوريون في تركيا، وباعتبارهم الحلقة الأضعف داخل المجتمع التركي، تفاقمت معاناتهم في زمن الوباء، وهم الذين استخدمتهم وتستخدمهم تركيا كسلاح لابتزاز أوروبا، وتتخلى عنهم عملياً في مواجهة الفيروس القاتل الذي يهدد العالم بأسره".

العرب: الزرفي يشترط تثبيت الكاظمي بديلا له قبل تراجعه عن تشكيل الحكومة

أما صحيفة العرب فتحدثت عن الأزمة السياسية التي تعيشها العراق وقالت: "اشترط رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي على الكتل الشيعية أن يوقّع زعماؤها وثيقة ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة بدلا عنه، كي يتقدم هو باعتذار إلى رئيس الجمهورية برهم صالح عن الاستمرار في مهامه.

ووصلت جهود الزرفي إلى طريق مسدود، منعه من استكمال المشاورات بشأن تمرير كابينته، بعد رفض الكتل الشيعية القبول بتكليفه، باعتباره قد جاء من خارج سياق الإجماع الشيعي المعهود في ترشيح الشخصيات لإشغال هذا المنصب.

وقالت مصادر مطلعة إن الزرفي طلب ضمانات بأن لا تفعل الكتل الشيعية التي عرقلت وصوله إلى البرلمان لنيل الثقة، الأمر نفسه مع الكاظمي.

وأضافت المصادر في تصريح لـ”العرب” أن معظم الكتل الشيعية الكبيرة استجابت لهذا الطلب، وأرسلت تواقيع من زعمائها إلى رئيس الجمهورية كي يكلّف الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويقول الفريق المقرب من الزرفي إن الضمانات التي تعرضها القوى الموالية لإيران بشأن تمرير الكاظمي وكابينته في حال اعتذار المكلف الحالي، ليست كافية، وهو ما قد يعيق الانتقال إلى خطوات أخرى.

وأكدت المصادر أن اليومين القادمين حاسمان في تحديد مصير الحكومة القادمة والشخصية التي قد تتولى مهمة تشكيلها.

وكشفت المصادر نفسها أن الكاظمي وضع شروطا عديدة لقبول التكليف، من بينها منحه الحرية الكاملة في تأليف كابينته، والإعلان مسبقا عن استعداد القوى الرئيسية الشيعية والسنية والكردية لتمرير الحكومة الجديدة عبر البرلمان من دون معرقلات".

الشرق الأوسط: الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في البيضاء

وبشأن آخر التطورات في اليمن قالت صحيفة الشرق الأوسط:" قلب الجيش اليمني الطاولة على الميليشيات الحوثية في محافظة البيضاء، أمس (الثلاثاء)، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، وتمكن من تحرير مواقع جبلية استراتيجية عقب معارك استمرت يومين، قُتل فيها 80 متمرداً على الأقل، بحسب ما أكدته مصادر عسكرية يمنية.

وفي حين تزامنت هذه التطورات مع استمرار المعارك في محافظة الجوف، ذكرت المصادر العسكرية أن نحو 22 متمرداً قُتلوا في محافظة تعز، في الوقت الذي تواصل فيه الجماعة الانقلابية التصعيد في الساحل الغربي، وتكثف انتهاكاتها بحق السكان في محافظة الضالع، ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة، اللواء الركن مفرح بحيبح، قوله إنه «في إطار الرد على تصعيد ميليشيات الحوثي الانقلابية، نفذت وحدات من القوات المسلحة عملية نوعية، تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع في جبهتي الملاجم وناطع، شمالي البيضاء».

وأكد بحيبح أن «الجيش الوطني، مسنوداً بطيران تحالف دعم الشرعية، تمكن من تحرير جبال الغدير والوليد والقائد، غرب سلسلة جبال البياض في جبهة مديرية الملاجم، وأيضاً تحرير شعاب أعشار، في جبهة ناطع»، مشيراً إلى أن «قاتلات التحالف استهدفت بنحو 5 غارات مواقع وتعزيزات ميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة بمحافظة البيضاء، وتمكنت من تدميرها".

(آ س)