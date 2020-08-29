الصحف العالمية: توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن ومناورات روسية كبيرة على حدود الولايات المتحدة

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى العلاقة المتدهورة بين تركيا وأمريكا وكذلك التحدي الروسي للأخيرة واستفحال أزمة كورونا في دمشق.

العرب نيوز: شرق المتوسط ​​.. مصدر إزعاج آخر في العلاقات التركية الأمريكية

صحيفة العرب نيوز السعودية تحدثت عن العلاقات المعقدة بين كل من تركيا وأمريكا وقالت: "الخلافات في الرأي حول الصراع السوري بين واشنطن وأنقرة، بما في ذلك الدعم الأمريكي لقوات سورية الديمقراطية وشراء تركيا لمنظومة صواريخ روسية الصنع من طراز S-400 المضادة للطائرات، ليست الأسباب الوحيدة لتدهور العلاقات بين النظام التركي والأمريكي، حيث يأتي الوضع المتقلب في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بشكل متزايد إلى الواجهة.

فقرار البنتاغون تفعيل قواعد عسكرية ومنشآت أخرى في ميناء ألكساندر وبولي شمال اليونان وسط التوترات البحرية، وكذلك التصريحات المتبادلة من قبل أنقرة وواشنطن بشأن الزيارة الأخيرة لقادة حماس الى العاصمة التركية، زادت من توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وفي السنوات الأخيرة، أقامت الولايات المتحدة واليونان علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية وثيقة، ويفسر بعض المحللين الذين يتابعون العلاقات بين أنقرة وواشنطن عن كثب قرار واشنطن تفعيل قواعدها في أليكساندر وبولي، على بعد 30 كم فقط من الحدود التركية، على أنه مؤشر على أن الأخيرة تريد نقل قواعدها في تركيا إلى اليونان، نظراً لقربها من روسيا.

ويبدو من غير المحتمل أن تحل الدولتان الخلافات التي بينها، حيث أثار النشاط الأمريكي الأخير في اليونان استياء أنقرة، فتاريخياً، أخذت واشنطن زمام المبادرة في تشجيع حليفيها على إيجاد حلول سلمية لخلافاتهما مع بعضهما البعض، وبالتالي تجنب تورط الناتو في النزاعات المحلية.

وللقيام بذلك، كان عليها أن تظل محايدة في النزاعات حول شرق البحر الأبيض المتوسط​​، وهي منطقة تقع على حدود عدد من مناطق الصراع.

ومع ذلك، يبدو أن المواقف الأمريكية قد تغيرت مع تصاعد التوترات بين تركيا واليونان، وكلاهما يعتقد أن مصالحهما الحيوية معرضة للخطر وأصبحت تصادمية بشكل متزايد".

واشنطن بوست: البحرية الروسية تجري مناورات كبيرة بالقرب من ألاسكا

أما صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية تحدثت عن المناورات الروسية بالقرب من ألاسكا وقالت: "أجرت البحرية الروسية مناورات حربية كبرى بالقرب من ألاسكا شملت عشرات السفن والطائرات، وهي أكبر تدريبات من هذا النوع في المنطقة منذ العهد السوفيتي.

وقال قائد البحرية الروسية الأدميرال نيكولاي يفمينوف إن أكثر من 50 سفينة حربية ونحو 40 طائرة ستشارك في التدريبات في بحر بيرينغ، والتي تضمنت عمليات إطلاق صواريخ متعددة.

وقال يفمينوف في بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية "نجري مثل هذه التدريبات المكثفة هناك للمرة الأولى على الإطلاق"، وأكد أن المناورات الحربية هي جزء من جهود روسيا لتعزيز وجودها في منطقة القطب الشمالي وحماية مواردها.

وأعاد الجيش الروسي بناء وتوسيع العديد من المرافق في جميع أنحاء المنطقة القطبية في السنوات الأخيرة، وقام بتجديد مدارج الطائرات ونشر أصول دفاع جوي إضافية.

ذا ناشيونال: أزمة فيروس كورونا في سوريا تستفحل في دمشق

وفي الشأن السوري قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "تسببت مشكلة فيروس كورونا الكثير من الاستياء في دمشق حيث يواجه السكان اكتظاظ المستشفيات العامة، وتقييد الوصول إلى الفحوصات وكذلك أرقام الحالات التي تزيد عدة مرات عن تلك التي سجلتها الحكومة.

ووجدت البيانات التي نشرتها الأسبوع الماضي ""Syria in Context، وهي منصة تبحث وتحلل التطورات في سوريا، أن دمشق وحدها قد يكون لديها ما بين 60000 و 100000 حالة إصابة نشطة بالفيروس.

فعلى الرغم من الارقام الرسمية لوزارة الصحة السورية، فقد امتلأت مجموعات فيسبوك المحلية بالكثر من حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا، وزادت شكاوي السوريين من تعامل الحكومة مع الأزمة، ووصف أحدهم الوزارات بأنها "معاقة فكرياً".

وقالت عبير، مريضة بفيروس كورونا في دمشق تم حجب اسمها الأخير لأسباب أمنية، لصحيفة ذا ناشيونال إن هناك حالات ووفيات بفيروس كورونا في العاصمة أكثر بكثير مما أبلغت عنه وزارة الصحة، وقالت عبر تطبيق مراسلة مشفر: "نحن لا نثق بهم على الإطلاق ... هناك وفيات أكثر بكثير مما تم الإبلاغ عنه".

(م ش)