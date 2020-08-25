الصحف العالمية: سورية تأن تحت وطأة كورونا وتعقد مهمة محاربة الإرهاب الأمريكية في أفريقيا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى الوضع الصحي الكارثي في سورية وكذلك تداعيات الانقلاب العسكري في مالي على عمليات مكافحة الارهاب في الساحل الأفريقي والمساعي البريطانية لإجراء حوار اسرائيلي-فلسطيني.

الغارديان: النظام الصحي في سورية مدمر وغير قادر على مواجهة الوباء

في الشأن السوري قالت صحيفة الغارديان البريطانية وعلى لسان أحد مختصي الرعاية الصحية السوريين الذين يعملون في دمشق: " تواجه البلاد أزمة Covid-19 مرعبة، بالإضافة الى الوضع السوري المأساوي حيث تعاني البلاد ومنذ عقد من الزمن من الصراعات والاضطرابات الاقتصادية، بالفعل وصلنا الى مرحلة العجز ونتوقع الأسوأ.

ويعاني ممرضاتنا وأطبائنا من نقص خطير في الإمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية والاختبارات، فالمستشفيات في دمشق وحلب وحمص ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد تفتقر إلى الأدوات الأساسية للتعامل مع جائحة بهذا الحجم بسبب الحرب الطويلة وسوء التخطيط وسوء الإدارة.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، ارتفعت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بشكل سريع وهي أعلى بكثير من الأرقام الرسمية للحكومة السورية أو منظمة الصحة العالمية.

وقدر نائب مدير الصحة في دمشق العدد الحقيقي لحالات كورونا بـ 112500 في منطقة دمشق وحدها، بالإضافة إلى مئات الوفيات غير المؤكدة المرتبطة بفيروس كورونا كل يوم، وكما تعاني مستشفيات حلب من نفاد أكياس الجثث.

ويفضل العديد من المرضى الذين يعانون من الأعراض الآن البقاء في المنزل بدلًا من طلب الرعاية الطبية، ويحاول الناس شراء الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي، وكما نشاهد بأم أعيننا المرضى الراقدين في الشوارع وهم يبكون طلبًا للمساعدة".

واشنطن تايمز: الانقلاب في مالي يعقّد مهمة الجيش الأمريكي في محاربة الإرهاب

صحيفة الواشنطن تايمز تطرقت إلى تعقيد مهمة الجيش الأمريكي بعد الانقلاب في مالي وقالت: " استشهد مسؤولو البنتاغون بـ "شراكتهم الطويلة الأمد" مع الجيش المالي في الحملة ضد الإرهاب، لكن هذه العلاقة الآن وبحسب البنتاغون في خطر.

وقال المتحدث باسم البنتاغون المقدم أنطون سيميلروث، إن "وزارة الدفاع تدين بشدة عملية التمرد في مالي وتراقب بعناية تطور الوضع، وحتى اكتمال التقييم الشامل، فلن يكون هناك مزيد من التدريب أو الدعم للقوات المسلحة المالية".

وكان للانقلاب في دولة مالي الصغيرة الواقعة غرب إفريقيا تأثير كبير على حملة البنتاغون لمواجهة الجماعات الجهادية العنيفة التي تزدهر الآن في إفريقيا.

وللمرة الثانية في أقل من عقد من الزمان، أطاح جنود من القوات المسلحة المالية برئيسهم عبر انقلاب عسكري، ويبدو من المؤكد أن الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا الأسبوع الماضي سيوتر المنطقة المتوترة أصلًا، حيث تقاتل فيها القوات الأمريكية والفرنسية وقوات أخرى من الحركات الإسلامية.

وتتمتع مالي بموقع استراتيجي في قلب منطقة الساحل المضطربة في إفريقيا، حيث تعمل الجماعات الجهادية على توسيع نفوذها.

وتم تنفيذ الانقلاب بالتزامن مع الحديث ما إذا كانت إدارة ترامب تريد إبقاء القوات في هذه المنطقة، حيث يحاول الجيش الأمريكي تركيز كامل جهوده على مواجهة الصين.

الاندبندنت : دومينيك راب يدفع باتجاه "حوار جديد" بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين

أما صحيفة الاندبندنت البريطانية فقالت: "سيلتقي وزير الخارجية البريطاني هذا الأسبوع مع قادة إسرائيليين وفلسطينيين، وذلك خلال زيارة له إلى المنطقة، حيث يتوقع أن "يضغط من أجل حوار جديد" بين الجانبين.

ومن المقرر أن يلتقي دومينيك راب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في زيارته التي تستغرق يومين إلى المنطقة.

ووافقت إسرائيل هذا الشهر على وقف خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية، وأقامت علاقات دبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة.

وفي حديثه قبل زيارته قال السيد راب: "تظل المملكة المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل واستقرارها، وان التطبيع الأخير للعلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة لحظة مهمة للمنطقة، وكما إن تعليق إسرائيل للضم خطوة أساسية نحو شرق أوسط أكثر سلامًا".

وأضاف "من المهم البناء على هذه الديناميكية الجديدة، وفي النهاية يمكن فقط لحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية التفاوض على حل الدولتين المطلوب لضمان سلام دائم".

وتأتي زيارة راب اليوم، بعد زيارة نظيره الأمريكي مايك بومبيو، الذي أشاد بالاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة باعتباره بداية لتوسيع العلاقات الدبلوماسية.

(م ش)