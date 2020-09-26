الصحف العالمية: قبرص تحذر من سياسة تركيا التوسعية واتفاق لبناني- إسرائيلي لترسيم الحدود البحرية

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى الانتقادات القبرصية لأنقرة وكذلك ترسيم الحدود البحرية بين بيروت وتل أبيب.

العرب نيوز: يقول المبعوث القبرصي إن سلوك تركيا في المنطقة "متفجر وخطير" على جيرانها

صحيفة العرب نيوز السعودية تحدث عن انتهاكات تركيا في الشرق المتوسط وقالت: "باتت تركيا منخرطة في سياسة توسعية وإمبريالية وتخلق مشاكل شديدة الانفجار وخطيرة للبلدان المجاورة، وفقاً لأندرياس مافرويانيس، الممثل الدائم لقبرص لدى الأمم المتحدة.

وبعد ما يقرب من 50 عاماً، استمرت التوترات بين اليونان وتركيا في الارتفاع، وأثارت التطورات الأخيرة، بما في ذلك الخلاف حول حقوق موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط​​، مخاوف من احتمال تصعيدها وتحولها إلى صراع مفتوح.

وقال مافرويانيس في مقابلة حصرية مع العرب نيوز: "في الآونة الأخيرة، لدى تركيا سياسة تتصف بالهيمنة في المنطقة، إنها سياسة توسعية وإمبريالية تخلق مشاكل لجميع الجيران، فالأتراك يحاولون خلق أمر واقع والوضع متفجر للغاية وخطير للغاية".

وبخصوص أنشطة تركيا البحرية في شرق المتوسط قال مافرويانيس "إن أنشطة تركيا في المنطقة لها تداعيات ليس فقط على قبرص واليونان، وأنه بطريقة أو بأخرى، تتأثر جميع الدول المجاورة، بما في ذلك مصر وإسرائيل وسوريا، ويجب أن تكون سياسات أنقرة مصدر قلق للعالم العربي بأسره".

جبروزاليم بوست: اتفاق بين إسرائيل ولبنان على إجراء مفاوضات بخصوص الحدود البحرية

صحيفة الجيروزاليم بوست الاسرائيلية تطرقت إلى مفاوضات اسرائيلية- لبنانية بخصوص الحدود البحرية وقالت: "أكد المتحدث باسم وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، أن إسرائيل ولبنان توصّلا إلى اتفاق لإجراء مفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بعد مراوحة دامت سنوات.

ومن المتوقع أنّ تنطلق المحادثات منتصف تشرين الأول المقبل، في الناقورة، حيث مقرّ قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان.

وسيحضر المفاوضات، إلى جانب ضباط من قوات اليونيفيل، ممثل عن الإدارة الأميركية، من المحتمل أن يكون مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر.

فشينكر، الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي، شارك في إقناع المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين بالتفاوض حول التنقيب عن الغاز، فالتقى شينكر، وزير الطاقة يوفال شتاينتز، ومن الجانب اللبناني رئيس مجلس النواب نبيه بري ومسؤولين في مكتب الرئيس ميشال عون.

وأطلع شينكر، الأسبوع الماضي، كلاً من شتاينتز ووزير الخارجية غابي أشكينازي على اتفاق بدء الجولة الأولى من المفاوضات، ونصّت الصيغة الجديدة على أن تقوم الولايات المتحدة بالوساطة بين البلدين في ظل متابعة الأمم المتحدة، في حين كان مطلب لبنان توسّط كل من الأميركيين والأمم المتحدة في المحادثات.

الغارديان: زاد الجيش الأمريكي من استخدامه للطائرات المُسيّرة المحملة بأسلحة خاصة فتاكة لاستهداف المتطرفين

أما صحيفة الغارديان البريطانية فقالت: "يستخدم الجيش الأمريكي وبشكل متزايد طائرات درون محملة بسلاح خاص يعتبر فتاكاً للنيل من عناصر تنظيم القاعدة عند ملاحقتهم وقصفهم.

وباتت الطائرات المُسيّرة تزيد من استخدام صواريخ خاملة غير قابلة للانفجار تستهدف فقط الهدف، مزودة بشفرات حادة تقطع ضحيتها إرباً.

وزادت أن هذا السلاح يوصف من مصنعيه بأنه لا يقتل غير المسلحين، إلى جانب الكشف عن "قنبلة النينجا" العام الماضي والتي استخدمت عدة مرات لملاحقة المتشددين في سوريا بمن فيهم عناصر القاعدة.

ويستخدم السلاح مجموعة مركبة من القوة القادرة على اختراق 100 باوند من المعدن ويطير بسرعة عالية ولديه ست شفرات يتم نشرها قبل الصدمة لسحق وتمزيق الضحايا.

ويعتقد أن السلاح تم تطويره في ظل إدارة باراك أوباما في وقت استخدمت فيه الحكومة الأمريكية الطائرات المسيرة لاستهداف قادة القاعدة في باكستان وأفغانستان واليمن والصومال ولكنها انتقدت نظراً للقتلى المدنيين جراء هذه السياسة.

ويرى المراقبون أن لجوء القوات الأمريكية لاستخدام الصاروخ ناجم عن تعقيدات الساحة السورية لأن القوات الأمريكية تحتاج إلى تجنب الاشتباك مع القوات الروسية التي تتحكم بمعظم الأجواء السورية.

(م ش)