الصحف العالمية: موسكو وتركيا هما هدف واشنطن من رفع حظر الأسلحة عن قبرص

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى الغاية الأمريكية الفعلية من رفع الأخيرة حظر الأسلحة الجزئي عن قبرص وسعي الأطراف المتحاربة الأفغانية الى الوصول إلى اتفاق لوضع حد للنزاعات القائمة في البلاد.

العرب نيوز: ما هو هدف الولايات المتحدة من رفع حظر السلاح على قبرص؟

تحدثت صحيفة العرب نيوز السعودية عن هدف الولايات المتحدة من رفع حظر السلاح على قبرص وقالت: "تم إدخال عنصر جديد في النزاعات الجارية في شرق البحر الأبيض المتوسط​​، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الثلاثاء أنه تم رفع حظر الأسلحة المفروض على قبرص عام 1987 جزئيًّا.

وينقسم الخبراء حول دوافع واشنطن وما إذا كان هذا القرار مرتبطًا بمناورات أنقرة في المياه المتنازع عليها حيث تقوم بالتنقيب عن الغاز.

فالقرار الأمريكي، الذي انتقدته بشدة وزارة الخارجية التركية يوم الأربعاء، يعطي الضوء الأخضر لمبيعات أسلحة غير فتاكة لقبرص لمدة عام، وأوضحت تركيا أنها ستتخذ إجراء أحادي الجانب إذا لم تعيد واشنطن النظر في قرارها.

لكن مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد أبحاث السياسة الخارجية لآرون شتاين قال، بأن قرار الولايات المتحدة يتعلق بروسيا وليس تركيا.

وقال لصحيفة عرب نيوز: "واشنطن تسعى جاهدةً للبدء في صد النفوذ الروسي على الجزيرة".

وبموجب قانون شراكة الأمن والطاقة لشرق المتوسط ​​لعام 2019، عززت واشنطن العلاقات مع اليونان وقبرص وقدمت لهما المساعدة الأمنية في محاولة لمنع السفن العسكرية الروسية من التزود بالوقود في ميناء ليماسول القبرصي.

ويعتقد الباحث جو ماكرون، أن هناك أصواتًا متزايدة داخل الإدارة الأمريكية تضغط على الرئيس دونالد ترامب للرد على السياسة التركية في شرق البحر المتوسط.

وقال للصحيفة: "سيزداد هذا الضغط الآن بعد أن وقعت تركيا عقدًا لتسليم الدفعة الثانية من أنظمة الصواريخ الروسية إس -400 المضادة للطائرات".

وقال جو ماكرون، إن الضغط ظهر في الإدانة الأمريكية الأخيرة للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان مع حماس، والآن هذا الرفع الجزئي لحظر السلاح على قبرص، وكلاهما صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وليس من البيت الأبيض، مما يعني أن ترامب يريد إبقاء الخطوط مفتوحة مع أردوغان.

وقال ماكرون: "تتخذ الولايات المتحدة قرارات ضد تركيا دون الوقوف بالضرورة إلى جانب فرنسا في توترات شرق البحر المتوسط​​، لأن هذا القرار صالح لمدة عام واحد فقط ويقتصر على المعدات العسكرية غير الفتاكة".

ووافق مدير مكتب أنقرة لصندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة أوزغور أونلوهيسارجيكلي، على أن القرار الأمريكي كان جزءًا من محاولة لإبعاد قبرص عن روسيا.

وول ستريت جورنال: الحكومة الأفغانية وطالبان يبدآن أول محادثات مباشرة الأسبوع المقبل

صحيفة الوول ستريت الأمريكية تطرقت إلى محادثات السلام بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية: "من المقرر أن تبدأ الحكومة الأفغانية وطالبان محادثاتهما المباشرة الأولى على الإطلاق الأسبوع المقبل، نحو إنهاء ما يقرب من عقدين من القتال، بعد أن وقعت الولايات المتحدة اتفاقًا مع الجماعة المتمردة لإخراج أمريكا من أطول حرب لها.

قال مسؤولون إنه من المتوقع أن يجتمع ممثلو الفصائل المتحاربة في وقت مبكر يوم الاثنين في العاصمة القطرية للاتفاق على خريطة طريق للمصالحة.

الغارديان: كوسوفو وصربيا تمنحان إسرائيل نعمة دبلوماسية بعد اتفاق بوساطة أمريكية

أما صحيفة الغارديان البريطانية فقالت: "حققت إسرائيل مكسبين دبلوماسيين يوم الجمعة، عندما وافقت كوسوفو ذات الأغلبية المسلمة على الاعتراف بالدولة اليهودية فيما قالت صربيا إنها ستنقل سفارتها إلى القدس من تل أبيب.

وجاءت القرارات بعد اتفاق توسط فيه البيت الأبيض بين الخصمين اللدودين في البلقان لتطبيع العلاقات الاقتصادية بعد عقدين من خوضهما حربًا مريرة، حيث يأمل دونالد ترامب من محادثات كوسوفو وصربيا أن يكون لها دور في الانتخابات الأمريكية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن صربيا ستصبح أول دولة أوروبية تنقل سفارتها إلى القدس، بعد اعتراف دونالد ترامب بالمدينة كعاصمة لإسرائيل قبل نحو ثلاث سنوات.

وقال الرئيس الأميركي في بيان إن "صربيا تعهدت بفتح مكتب تجاري في القدس اعتبارًا من هذا الشهر، ونقل سفارتها إلى القدس بحلول يوليو/تموز"، لتغادر بذلك تل أبيب حيث مقار البعثات الدبلوماسية لغالبية الدول.

(م ش)