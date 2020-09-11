الصحف العالمية: ماكرون لم يعد يتحمل استفزازات أردوغان وواشنطن تتحضر لمواجهة الصين عسكريًّا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى السعي الفرنسي لكبح عدوانية أردوغان في شرق المتوسط، وكذلك إطلاق واشنطن أسطولها غير المأهول لمواجهة الصين عسكريًّا.

العرب نيوز: ماكرون يحث الاتحاد الأوروبي على تبني موقف حازم ضد الاستفزازات التركية

صحيفة العرب نيوز السعودية تطرقت إلى مناشدات ماكرون لوضع حد إلى الاستفزازات التركية وقالت: "حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زملاءه القادة الأوروبيين على الوقوف في وجه الحكومة التركية وما وصفه باستفزازاتها "غير المقبولة" حيث تسعى أنقرة إلى توسيع مواردها من الطاقة ونفوذها في شرق البحر المتوسط.

وعقد زعماء دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر الأبيض المتوسط ​​قمة طارئة في كورسيكا يوم الخميس وسط مخاوف من تصاعد التوترات بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز في البحر إلى صراع مفتوح مع تركيا.

قال ماكرون قبل بدء القمة "تركيا لم تعد شريكًا في هذه المنطقة"، وأضاف "نحن الأوروبيين نحتاج إلى أن نكون واضحين وحازمين بشأن السلوك غير المقبول لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإن على الدول الأوروبية وضع "خطوط حمراء" لتركيا ومحاولة استئناف المفاوضات".

وفي هذا السياق، قال الباحث في المجلس الأطلسي ديميتار بيتشيف: "فرنسا تدفع ألمانيا بالفعل لتبني صوت موحد في سياستها تجاه تركيا، لكنني أعتقد بأن دول وسط وشرق أوروبا - المجر وبلغاريا ورومانيا وبولندا - ليست متحمسة لخوض هذه المعركة ".

وأضاف "قد تكون هناك بعض العقوبات الدبلوماسية، مثل حظر السفر وتجميد الأصول، مما يضرب الدائرة المقربة من أردوغان ولكن ليس هو شخصيًّا، ولكنها ستبقى رمزية".

التايمز: الولايات المتحدة تطلق أسطول المسير لمواجهة الصين

صحيفة التايمز البريطانية تحدثت عن إطلاق الولايات المتحدة أسطول المسير لمواجهة الصين وقالت: "تخطط البحرية الأمريكية للبدء بأول مناوراتها الحربية في المحيط الهادئ العام المقبل، باستخدام السفن الحربية المُسيّرة والغواصات المُسيّرة والطائرات المُسيّرة.

وتعد هذه العملية أحدث مظهر من مظاهر القلق في البنتاغون بشأن قدرة الصين على تهديد حاملة الطائرات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتمتلك البحرية الصينية صواريخ باليستية وصواريخ كروز بعيدة المدى ومضادة للسفن، تم تطويرها خصيصًا لإبقاء السفن الحربية الأمريكية خارج المنطقة.

ولن تحل تشكيلة المعركة غير المأهولة محل القوة النارية للحاملات، ومع ذلك، فإن التدريبات التي يقوم بها أسطول المحيط الهادئ للبحرية الأمريكية تهدف إلى اكتشاف المزيج الصحيح من أنظمة الأسلحة المأهولة وغير المأهولة لمواجهة الصين في أي صراع إقليمي في المستقبل.

واشنطن تايمز: محادثات مصيرية مرتقبة بين طرفي الصراع في أفغانستان

أما صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية فقالت: "أعرب مسؤولون أمريكيون عن أملهم في نجاح محادثات السلام التي طال انتظارها بين الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة ومقاتلي طالبان والتي ستعقد في الدوحة.

وستعقد الجلسة الأولى بعد يوم واحد من الذكرى الـ19 لهجمات 11 ايلول/سبتمبر الإرهابية التي أدت إلى بدء المهمة العسكرية الأمريكية في أفغانستان.

وأكد القادة العسكريون الأمريكيون هذا الأسبوع، أن الرئيس ترامب سيحقق مزيدًا من التقدم في تقدم حملته لعام 2016 لإنهاء عمليات الانتشار العسكرية الأمريكية في الخارج، مع مغادرة حوالي نصف القوات القتالية الأمريكية البالغ عددها 8600 جندي في أفغانستان بحلول أواخر تشرين الأول/أكتوبر.

ولكن طالبان والجماعات الجهادية مثل داعش والقاعدة ما زالت تسيطر على مساحات شاسعة من الريف الأفغاني ويتوقع محللون أن محادثات تقاسم السلطة قد تكون طويلة وصعبة، وقال مسؤولون أمريكيون إن سحب القوات الأمريكية سيستمر حتى لو فشلت المفاوضات في تحقيق نتائج.

كما كشف الرئيس ترامب أن بومبيو سيكون في الدوحة في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، حيث قال للصحفيين، "إننا نحقق تقدمًا هائلًا حقًّا، نحن نتفق بشكل جيد مع طالبان".

ووصف بومبيو المحادثات في وقت سابق من اليوم بأنها "فرصة تاريخية لأفغانستان لإنهاء أربعة عقود من الحرب وإراقة الدماء".

وقال بومبيو: "فقط من خلال عملية سياسية يملكها الأفغان ويقودها الأفغان - عملية تحترم آراء جميع المجتمعات الأفغانية، بما في ذلك النساء والأقليات العرقية والدينية - يمكن للأطراف تحقيق سلام دائم".

(م ش)