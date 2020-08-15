الصحف العالمية: خسارة مذلة لواشنطن على يد الصين وروسيا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى تعرض مشروع القرار الأمريكي بخصوص تمديد حظر الأسلحة على إيران للخسارة المدوية، وكذلك الحديث عن الاختراق الدبلوماسي الأخير بين الإمارات وإسرائيل.

نيويورك تايمز: مجلس الأمن يرفض اقتراح الولايات المتحدة بتمديد حظر الأسلحة على إيران

صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية تطرقت إلى رفض مجلس الأمن لاقتراح الولايات المتحدة بشأن تمديد حظر الأسلحة على إيران وقالت: " تعرضت الولايات المتحدة الامريكية لهزيمة دبلوماسية محرجة يوم الجمعة عندما رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اقتراحًا بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، حتى أن أقوى حلفاء أمريكا رفضوا الانصياع لضغط إدارة ترامب لاتخاذ موقف أكثر تشددًا.

كما أكدت الهزيمة عزلة أمريكا العالمية المتزايدة بشأن قضية إيران، ولكن بالنسبة لإدارة ترامب، قد يفتح التصويت مسارًا منفصلًا لمحاولة إلحاق أكبر قدر من الضرر بإيران قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وعلى مدى أشهر، حذر مسؤولو إدارة ترامب من أنه في حال فشل التصويت على تمديد الحظر، ستحاول الولايات المتحدة تطبيق بند مدرج في الاتفاق النووي في عهد أوباما لمعاقبة أي انتهاكات إيرانية من خلال إعادة فرض جميع العقوبات التي تم رفعها عند دخول الصفقة حيز التنفيذ.

ويمكن أن يشمل ذلك، حظر ليس فقط صفقات الأسلحة، ولكن أيضًا حظرًا على مبيعات النفط والاتفاقات المصرفية، و من الناحية النظرية، سيتعين على جميع أعضاء الأمم المتحدة الالتزام بالعقوبات.

وهذا الحكم، والمعروف باسم snapback، سيكون مدمرًا لإيران، التي تعاني بالأساس من اقتصاد محتضر ازداد سوءًا بسبب فيروس كورونا.

وول ستريت جورنال: العلاقات السرية بين الإمارات وإسرائيل مهدت الطريق أمام العلاقات الدبلوماسية

وفي شأن العلاقات الإماراتية الإسرائيلية قالت صيحفة الوول ستريت جورننال الأمريكية "فتح الاتفاق الاسرائيلي – الإماراتي الطريق أمام الدول العربية والإسلامية الأخرى التي لديها علاقات دافئة مع إسرائيل، بما في ذلك البحرين وعمان والمغرب.

وأتى هذا الاتفاق والاختراق الدبلوماسي بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بعد أكثر من ربع قرن من تعميق العلاقات التجارية والأمنية ولكنها كانت سرية إلى حد كبير بين البلدين والتي تشير إلى تحول كبير في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط.

وكان الدافع الرئيسي للجمع بين الإسرائيليين والإماراتيين هو عدم ثقتهم المشتركة بإيران، التي يرون أنها قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة، وقلقهم بشأن قدراتها العسكرية المتنامية".

ذا ناشيونال: تأمل اليونان في تجنب الحرب مع تركيا في البحر المتوسط

صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية تحدثت عن التوترات بين كل من اليونان وتركيا وقالت: "يأمل وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في أن تتصرف جميع الأطراف المتورطة في نزاع شرقي البحر الأبيض المتوسط وفقًا للقانون الدولي وألا يكون هناك صراع.

وقال للصحفيين بعد مناقشة نزاع اليونان مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط مع وزير الخارجية الأمريكي مايك "آمل ألا يكون هناك صراع، وعلى كل شخص ان يتصرف وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي للبحار".

وتخوض أثينا وأنقرة نزاعًا مستمرًا منذ سنوات بشأن الحقوق في المياه الغنية بالموارد في شرق البحر المتوسط، لكن الوضع تصاعد في الأيام الأخيرة".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزيرين ناقشا "الحاجة الملحة لتخفيف التوترات في شرق البحر المتوسط" دون تقديم مزيد من التفاصيل.

(م ش)