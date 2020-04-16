الصحف العالمية: داعش تحاول استغلال كورونا ومخاوف أمريكية من تجارب نووية صينية

تطرقت الصحف العالمية، اليوم الخميس، إلى استغلال المجموعات المتطرفة وفي مقدمتها داعش أزمة كورونا لشن هجمات على العديد من الدول، وقلق الولايات المتحدة الأمريكية من التجارب النووية الصينية المحتملة، وأيضاً استفزازات الحرس الثوري للسفن الأمريكية في المياه الدولية.

الغارديان: فرصة أم تهديد؟ كيف يتفاعل المتطرفون الإسلاميون مع الفيروس التاجي

في شأن انتشار فيروس كورونا وكيفية استغلاله من قبل المتطرفين قالت صحيفة الغارديان" يأمل المتطرفون الإسلاميون في استغلال جائحة Covid-19 لشن هجمات جديدة وتحفيز الأتباع، وتعزيز مصداقيتهم كحكام بديلين لشرائح من البلدان غير المستقرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

هذا واختلفت ردود فعل الجماعات المتطرفة، حيث طلبت "الدولة الإسلامية" من أعضائها شن هجمات ضد الدول الغربية الضعيفة والمشتتة الانتباه.

ويقول الخبراء إن رد الفعل على الوباء تطور أيضًا داخل المنظمات المتطرفة، حيث أصبح حجمه وتهديده معروفين بشكل أفضل.

في البداية، شَمَتَ داعش من Covid-19 في مجلتها "النبأ"، واصفاً الفيروس بأنه عقاب "للدول الصليبية"، ودعت إلى شن ضربات ضد الغرب ومع ذلك، نشرت الطبعات التالية مقالات مطولة تقول أنه سيكون من الخطأ أن يعتقد المسلمون أنهم سيتخلصون من المرض.

على الرغم من أن المقالات الافتتاحية استمرت في إلقاء اللوم على الولايات المتحدة في موجة الإلحاد التي يُزعم أنها أثارت العقوبة في شكل جائحة، إلا أن أحد مؤلفي النبأ شدد على أن تفشي مماثل في الماضي قد ضرب المؤمنين وغير المسلمين على حد سواء.

وعلى النقيض من ذلك، أصدر تنظيم القاعدة ست صفحات من النصائح والتعليقات حول Covid-19 الأسبوع الماضي، بحجة أنه على الرغم من أن الفيروس ألقى "بظلال قاتمة ومؤلمة على العالم كله" إلا أن وصول الوباء إلى العالم الإسلامي كان نتيجة "خطايانا و ... الفحش والفساد الأخلاقي ... المنتشر في البلدان الإسلامية".

وول ستريت جورنال: التجارب النووية الصينية المحتملة تثير قلق الولايات المتحدة

وتطرقاً إلى التجارب النووية ومخاوف الولايات المتحدة من محاولات الصين قالت صحيفة وول ستريت جورنال" من المحتمل أن تجري الصين سراً تجارب نووية ذات طاقة متفجرة منخفضة للغاية على الرغم من تأكيدات بكين بأنها تلتزم التزاماً صارماً باتفاقية دولية تحظر جميع التجارب النووية.

ولا يقدم التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية دليلاً على أن الصين تنتهك وعدها بالالتزام بالاتفاقية، لكنه يشير إلى مجموعة من الأنشطة التي "تثير مخاوف" من أن بكين قد لا تلتزم بحظر تجارب الأسلحة النووية "ذات العائد الصفري".

إذ تنبع المخاوف من وتيرة النشاط العالية في موقع اختبار لوب نور الصيني والتنقيب المكثف في الموقع واستخدام بكين المزعوم لغرف خاصة لاحتواء الانفجارات.

عامل آخر يغذي الشكوك الأمريكية هو الانقطاع في السنوات الماضية لنقل البيانات من محطات المراقبة على الأراضي الصينية المصممة للكشف عن الانبعاثات المشعة والهزات الزلزالية.

وتم تضمين ادعاء إدارة ترامب في ملخص غير مصنف لمراجعة سنوية للامتثال الدولي لاتفاقيات تحديد الأسلحة، والمراجعة قيد التحضير لبعض الوقت ومن المرجح أن تضيف بعداً آخر إلى التوترات القائمة بشأن تعامل الصين مع جائحة الفيروس التاجي وعسكرة بحر الصين الجنوبي والنزاعات التجارية.

كما يأتي في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس ترامب إلى فتح محادثات حول الأسلحة النووية مع بكين على أمل التفاوض على اتفاق نووي جديد يشمل روسيا أيضاً، ويغطي جميع الأسلحة النووية.

وقال بعض المسؤولين السابقين في مجال الحد من الأسلحة إن إدارة ترامب تبدو أكثر اهتماماً بتسجيل نقاط ضد الصين من حل النزاعات المحتملة من خلال الدبلوماسية.

وقال ستيفن اندرياس المسؤول الكبير في مجلس الأمن القومي حول الحد من التسلح خلال إدارة كلينتون "إذا كانت لدى الولايات المتحدة مخاوف من أن الصين قامت بتجارب إنتاجية نووية فعلينا أن نناقش مخاوفنا مع بكين ونناقش سبل بناء الثقة بأن مثل هذه التجارب لا تحصل".

والاتفاق في صميم النزاع هو معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي أبرمت في عام 1996، ويتيح الاتفاق مجموعة من الأنشطة لضمان سلامة وموثوقية الأسلحة النووية.

وتقدر ترسانة الصين بحوالي 300 رأس نووي، وفقاً لاتحاد العلماء، فيما يمتلك الأمريكيين مخزوناً من 3800 رأس نووي يمكن حملها على أنظمة توصيل بعيدة المدى وقصيرة المدى، ولكن تم نشر 1700 رأس فقط.

واشنطن تايمز: 12 سفينة إيرانية تقوم بمناورات "خطيرة" و "استفزازية" تجاه السفن الأمريكية

وعلى صعيد أزمة المياه الدولية قالت صحيفة واشنطن تايمز" قال الجيش الأميركي الأربعاء إن 12 سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت لمسافة خطيرة من سفن عسكرية أميركية (التي تقوم بعمليات مشتركة مع مروحيات هجومية للجيش في المياه الدولية )في الخليج واصفاً الخطوة بأنها "خطيرة واستفزازية".

وذكر بيان صادر عن الأسطول الخامس ومقره البحرين أن سفن الحرس الثوري اقتربت من سفن البحرية الأميركية في المياه الدولية في شمال الخليج أثناء قيامها بتدريبات.

وأكدت أن السفن الإيرانية اقتربت من ست سفن عسكرية أميركية كانت تقوم بعمليات مع طائرات مروحية للجيش في المياه الدولية.

وبين الجيش الأمريكي أن السفن الأميركية أطلقت عدة تحذيرات باللاسلكي وبإطلاق أبواق السفن، مشيراً إلى أن السفن الإيرانية عادت أدراجها بعد حوالي ساعة من الحادث.

هذا ولم يرد حتى اللحظة أي ذكر للواقعة في وسائل الإعلام الإيرانية أو أي تعليق رسمي إيراني عليها".

(م ش)