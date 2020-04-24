الصحف العالمية: أزمة جديدة تطرق باب طهران والحوثيون يرفضون عملية السلام مع السعودية

تطرقت الصحف العالمية، اليوم، إلى انهيار سعر النفط، والذي يعدّ مأزقاً جديداً لإيران، ورفض الحوثيون محادثات السلام مع انتهاء الهدنة بقيادة السعودية.

نيويورك تايمز: النفط الرخيص يطرح مأزقاً جديداً لإيران

في الشأن الاقتصادي قالت صحيفة نيويورك تايمز" لقد تعرضت البلاد لضربة ثلاثية: فيروسات تاجية مستعرة، عقوبات أمريكية، والآن، نفط رخيص للغاية لدرجة أنه بالكاد مربح.

بيع النفط الإيراني في تحدّ للحظر الأمريكي كان بالفعل مشروعاً محفوفاً بالمخاطر ومعقداً للوسطاء الإيرانيين، ثم جاء الانخفاض الهائل في الأسعار بسبب حملة الفيروس التاجي العالمية، التي قلصت الطلب.

في البداية، بدا السماسرة الإيرانيون وغيرهم كثيرون في البلاد "فرحين" حيث تراجعت أسعار النفط الأمريكية لفترة وجيزة إلى ما دون الصفر يوم الاثنين، مما يعني أن البائعين اضطروا إلى الدفع للمشترين لاستخراج النفط، ولكن يوم الثلاثاء، انخفض سعر خام برنت، إلى 20 دولاراً للبرميل، وهو مزيج قياسي يؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط في إيران، وهو أدنى مستوى منذ عقدين تقريباً.

وبحلول يوم الأربعاء، كان سماسرة النفط الإيرانيون، الذين يبيعون عن طريق التهريب متحدّين العقوبات الأمريكية، ويعايرون بقلق إلى أي مدى يمكن أن تنخفض الأسعار قبل أن يفقدوا المال.

وكان انهيار سوق النفط هذا الأسبوع بمثابة ضربة أخرى غير متوقعة لإيران، حيث كافحت السلطات لاحتواء أسوأ تفشي لفيروس كورونا في الشرق الأوسط مع الحفاظ على الاقتصاد الذي يعتمد منذ فترة طويلة على صادرات النفط ولكن أعاقته العقوبات الأمريكية.

في حين قلل القادة الإيرانيون بشكل كبير من اعتمادهم على مشتريات الأجانب من النفط الإيراني، فإنه لا يزال صناعة أساسية لبلد لديه ثالث أكبر احتياطيات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول.

وزاد انهيار الأسعار من تعقيد الجهود التي يبذلها القادة الإيرانيون لإعادة فتح الاقتصاد بعد سلسلة من الخطوات المتوقفة والمتناقضة في بعض الأحيان لإغلاق الأعمال التجارية، وحظر السفر على أمل إبطاء عدوى فيروسات التاجية، يوم السبت، بدأت السلطات في رفع هذه القيود، وإعادة فتح مراكز التسوق والبازار الشهير في طهران، من بين أمور أخرى".

وول ستريت جورنال: الحوثيون في اليمن يرفضون محادثات السلام مع انتهاء الهدنة بقيادة السعودية

وتطرقاً إلى الوضع في اليمن قالت صحيفة وول ستريت جورنال" طالب المتمردون الحوثيون اليمنيون من المملكة العربية السعودية بمزيد من التنازلات، بما في ذلك رفع الحصار الذي دام خمس سنوات، قبل أن يستأنفوا محادثات السلام المدعومة من الأمم المتحدة، مما يزيد من المخاطر من تصعيد جديد للعنف مع انتهاء وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين الخميس.

وعرضت المملكة العربية السعودية الهدنة من جانب واحد على أنها فرصة للسماح لليمن بالتعامل مع وباء الفيروس التاجي الذي يلوح في الأفق، وتحاول الرياض تخليص نفسها من التدخل العسكري منذ خمس سنوات ضد المتمردين المدعومين من إيران بدعم دولي، كما تواجه ضغوطاً متزايدة من انهيار أسعار النفط وتفشي الفيروس التاجي في السعودية.

وطالب الحوثيون المملكة العربية السعودية وحلفائها برفع الحصار عن الأراضي التي يسيطرون عليها في شمال البلاد، بما في ذلك القيود المفروضة على السفن التي تدخل ميناء الحديدة الرئيسي والرحلات من وإلى العاصمة صنعاء قبل أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات، وهذا يعقد الجهود الدولية لإنهاء حرب تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال محمد علي الحوثي، الذي يعدّ الرجل الثاني في الحركة، في مقابلة نادرة على سكايب: يوم الخميس "كان اقتراحنا بسيطاً جداً، طلبنا منهم مغادرة بلادنا، ورفع الحصار، ووقف القصف، بسيط جداً".

ولم يتسن تحديد ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية، والذي تدعمه الولايات المتحدة، سيمدد وقف إطلاق النار إلى ما بعد الخميس.

ووفقاً لمسؤول حكومي يمني كبير، لكن جميع الأطراف قلقة بشأن العواقب إذا أصابت كوفيد 19 الدولة الفقيرة، تعمل أقل من نصف المستشفيات والعيادات في البلاد بكامل طاقتها، وغالبًا ما تفتقر إلى الموظفين والإمدادات وحتى الكهرباء اللازمة لمعالجة المرض، وفقًا لمجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة لمنع النزاعات مقرها بروكسل.

ويطالب الحوثيون بإنهاء الدعم السعودي لحكومة عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً، فإنهم لا ينوون تغيير علاقتهم مع راعيهم الرئيسي إيران، وتتهم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إيران بتزويد الحوثيين بالأموال والأسلحة، بما في ذلك تكنولوجيا الطائرات بدون طيار والصواريخ التي تطلق على الأراضي السعودية – وهي مزاعم ينكرها الحوثيون وإيران.

الغارديان: الطلب المنخفض على النفط ليس خبراً جيداً... يمكن أن يسبب أزمة مالية

وتطرقت صحيفة الغارديان أيضاَ إلى أزمة النفط وقالت" إن انخفاض الطلب على النفط سيشكل كارثة اقتصادية، وإن مصدر المشكلة سيكون في الولايات المتحدة، ويمكن لشركات النفط المثقلة بالديون في الولايات المتحدة أن تتخلف عن السداد، ما يخاطر بمزيد من عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي.

وعندما يرغب كثير من المنتجين في بيع الكثير من النفط، فإنهم يخوضون سباقاً مدمراً على كل المستويات، وعندما يصل هذا السعر إلى نقطة الأزمة، فمن مصلحة الدول المنتجة التعاون لتقييد العرض لدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وهذه الآلية، تفسر لجوء السعودية وروسيا، على مضض، إلى تشكيل تحالف في نوفمبر/تشرين الأول عام 2016 فيما أصبح يعرف باسم أوبك بلاس، لكن التعاون السعودي-الروسي سمح أيضاً لشركات النفط الأمريكية بالتخلي عن الأسعار الأعلى.

ومع تفشي وباء كوفيد 19، واتجاه الاقتصاد العالمي نحو التوقف، تفكك تحالف أوبك بلاس، ويبدو أنه عندما رفض بوتين خفض الإنتاج لتثبيت الأسعار، قرر محمد بن سلمان إغراق السوق بهدف الحصول على حصة أكبر في السوق.

وإن تحرك ولي العهد السعودي "كان سوء تقدير مذهل"، بالنظر إلى أن الطلب على النفط يتبخر، وقالت إن ما فعله بن سلمان تسبب في انهيار أسواق الأسهم والسندات بداية من 9 مارس/آذار الماضي.

(م ش)