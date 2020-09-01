الشدادي تودع أربعة من أبنائها

انطلق موكب التشييع الذي ضم العشرات من السيارات من أمام مجلس عوائل الشهداء باتجاه مزار الشهداء في ناحية الشدادي، وشارك في مراسم التشييع المئات من أهالي الناحية والمؤسسات المدنية والعسكرية.

والشهداء الأربعة الذين استشهدوا أثناء تأديتهم لمهامهم العسكرية في قرية السراجية التابعة لناحية الدشيشة على الحدود العراقية هم "عامر المحمد، باسم المحمد، عبد الله المحمد وعباس العلي"

وبعد الوصول إلى المزار، وُضعت جثامين الشهداء الأربعة على منصة الشرف وسط المزار، لتتلى بعدها وثائق الشهداء من قبل مؤسسة عوائل الشهداء في الناحية وتسليمها لذويهم.

ومن ثم صلى الحضور على جثامين الشهداء، ليواروا الثرى في مثواهم الأخير، وسط زغاريد الأمهات والهتافات التي تمجد الشهادة والشهيد.

(ب د/هـ ن)

ANHA