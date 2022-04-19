الشدادي تتظاهر ضد هجوم الإبادة لدولة الاحتلال التركي وPDK ضد الكريلا والشعب الكردي

خرج أهالي نواحي الشدادي والعريشة ومركدة وبلدة عبدان جنوب مقاطعة الحسكة، مساء أمس، بمظاهرة نظمتها حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية الشدادي، تنديداً بهجوم الإبادة المشترك الذي تشنه دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني PDK على مناطق زاب وآفاشين ومتينا التابعة لمناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان)، وعلى شمال وشرق سوريا.

وتجمع العشرات من الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية إلى جانب أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية أمام مجلس ناحية الشدادي، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي.

انطلقت المظاهرة من أمام مجلس الناحية وسط ترديد الشعارات المنددة بالجرائم التركية وتواطؤ الديمقراطي الكردستاني معها، لتجوب شوارع الناحية حتى وصلت إلى مركز حركة الشبيبة الثورية السورية في الشدادي، ثم وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

تلاه إلقاء كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي ألقاها الإداري، فاضل الحسين، قال فيها: "بداية نحني الهامات والقامات احتراماً وإجلالاً لأرواح شهدائنا؛ شهداء الواجب والحق والإنسانية".

مضيفاً "اليوم الدولة الفاشية التركية كعادتها ترتكب المزيد من المجازر بحق أهلنا في شمال وشرق سوريا. كما تقوم اليوم بقصف مناطق في جبل زاب، فهذا العمل إن دل على شيء إنما يدل على مدى همجية الدولة التركية الفاشية والمارقة على القانون بزعامة السلجوق التركي أردوغان"

وتابع الحسين "نحن شعوب شمال وشرق سوريا نعلن وقوفنا وتضامننا وولائنا مع مقاومتنا في جميع أصقاع الأرض في جميع الجبال والوديان، وماضون في طريق المقاومة حتى تحرير كامل أراضينا، ونحن من هنا نعلن التفافنا خلف قوات سوريا الديمقراطية من أجل تطهير أرضنا من دنس الإرهاب".

وتوجه الحسين إلى رئيس دولة الاحتلال التركي اردوغان ومرتزقته، بالقول: "خسئ إرهابكم؛ فنحن اليوم شعب مقاوم عشق الشهادة والتضحية، وقدمنا أرواحنا رخيصة من أجل أن تعيش مقاومتنا، ولا طريق للرجوع".

لتنتهي المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي المقاومة وتمجد الشهادة والشهيد.

(ب د/ س ر)

ANHA