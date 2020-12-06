الشدادي تتظاهر ضد اتفاق بغداد هولير وتدعم مقاومة شنكال

خرج المئات من أهالي ناحية الشدادي في تظاهرة نظمتها الشبيبة الثورية دعمًا لمقاومة شنكال، ورفضاً لكافة القرارات التي تدعم دخول الجيش العراقي إليها.

وانطلقت التظاهرة من ساحة الحرية أمام مجلس الناحية لتجوب شوارع وأحياء المدينة، وسط ترديد الشعارات التي تدعم وتساند أهالي شنكال.

وبعد وصول المتظاهرين إلى ساحة الجبسة نقطة الانتهاء، وقف الجميع دقيقة صمت، ألقيت بعدها كلمة باسم الشبيبة الثورية من قبل عضوة الشبيبة، سلوى الفرج، التي نوهت في مستهل حديثها إلى أن شعوب الشرق الأوسط مرت بالكثير من الحروب، وخاصة الشعب السوري والعراقي اللذان عانا الويلات من ظلم وقتل ونهب على يد الأنظمة الفاشية كتركيا والنظام البعثي والجماعات الجهادية والتكفيرية كداعش وغيرها، وخاصة الشعب الإيزيدي.

ولفتت سلوى الفرج إلى أن القوات العراقية وقوات حزب الديمقراطي الكردستاني كانوا السبب في قتل الآلاف من الشيوخ والأطفال في شنكال، بعد هروبهم عام 2014 وتركهم لمصيرهم بين يدي مرتزقة داعش، وقالت "استطاع الشعب الإيزيدي تنظيم قوة حماية ذاتية وبناء إدارة ذاتية لتنظيم شعبها وحمايتها وهذا لا يتعارض مع القوانين الدولية، لأن من حق الشعب أن يحمي نفسه".

وأشارت سلوى الفرج إلى أن ما يجري الآن في شنكال من مخططات، تتم عبر اتفاق بين تركيا والعراق وحزب الديمقراطي الكردستاني، بهدف إخضاع الشعب الإيزيدي لسياساتهم وأجنداتهم.

وقالت سلوى الفرج في نهاية كلمتها "ندين ونستنكر هذه التهديدات، ونناشد جميع منظمات حقوق الإنسان والقوى الديمقراطية مساندة شعب شنكال، كما أننا شبيبة روج آفا وبشعار (حان وقت الحرية) و(حتمًا سننتصر) نعاهد شعبنا في شنكال على أننا معهم، ولن نسلمهم لإبادة أخرى، فعاشت مقاومة شنكال، ولتسقط الخيانة".

وانتهت التظاهرة بالشعارات التي تدعم أهالي شنكال، وتدين الجرائم والاتفاقات التي تنحدر إلى مستوى جرائم بحق الإنسانية.

(ب د/هـ ن)

ANHA