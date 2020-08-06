الشّداديّ...مؤسّسة استهلاكيّة لتأمين المستلزمات الأساسيّة ومنع الاحتكار

لتأمين احتياجات المواطنين وتخفيف عبء ارتفاع الأسعار عن كاهلهم، يعمل مجلس ناحية الشدادي بالتنسيق مع شركة نوروز على إنشاء مؤسسة استهلاكية للمواد الغذائية.

ويشهد سوق ناحية الشدادي ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية، على الرغم من أنّ شعبة التموين وخلال جولاتها في الأسواق نظّمت عدة مخالفات بحقّ من لا يلتزم بنشرات التموين اليومية.

ومن المقرّر أن تضمّ المؤسسة 20 صنفًا من المواد والسلع الغذائية واللحوم لتخفيف الضغط عن الأهالي جرّاء تقلّب سعر صرف الدولار وتلاعب التجار بالأسعار.

نائب الرئاسة المشتركة لمجلس الناحية، محمد بوزان، أشار لوكالة أنباء "هاوار" إلى أنّ المؤسسة بصدد التجهيز، وستدخل السوق المحلية في غضون أسبوع.

وأضاف بوزان: "السلع التي سوف تباع للمواطن من خلال المؤسسة ستكون بسعرها الحقيقي، بدون الرسوم الجمركية وغيرها، بما يتناسب مع دخل المواطن في المنطقة".

(هـ ن)

ANHA