الشّبيبة الثّوريّة تندّد بالعزلة على القائد أوجلان وتحيّي مقاومة حفتانين

تجمّع المئات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية أمام مركز الشبيبة في مدينة الدرباسية للمشاركة في تظاهرة مندّدة بهجمات الاحتلال التركي ضدّ مناطق كردستان.

وانطلقت التظاهرة وسط ترديد الشعارات التي تستنكر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وتحيّي مقاومة سجن إيمرالي. كما رفع المتظاهرون أعلام حركة الشبيبة الثورية، وصور القائد آبو، ولافتات كتب عليها "تحيا مقاومة الشعوب الثورية"، "بروح مقاومة حفتانين سننتصر"،

وجابت التظاهرة الشارع الرئيسي مرواً بسوق مدينة الدرباسية، ومن ثمّ تجمّع المشاركون في ساحة شهداء الحرية على طريق سري كانيه. وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى عضو حركة الشبيبة الثورية السورية فرهاد تل كرمة كلمة قال فيها : " إنّ العزلة المفروضة على القائد لا تستهدف القائد فحسب، بل تستهدف الشعب الكردي كافّة".

ونوّه فرهاد تل كرمة إلى أنّ على الشباب تنظيم صفوفهم، وقال: "إنّ قوات الدفاع الشعبي والشبيبة الثورية اليوم هم أمل الشعوب الحرّة".

وانتهت المظاهرة بالشعارات التي تحيّي مقاومة القائد عبد الله أوجلان، ومقاومة حفتانين.

(كروب/ ك)

ANHA