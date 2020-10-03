الشّبيبة الثّوريّة في كوباني تنظّم مسيرة مشاعل

وقبل انطلاقة المسيرة عرضت فرقة الشهيد ستار للمسرح مسرحية تمحورت حول تعرّض المرأة للعنف وحالات الانتحار.

وانطلقت المسيرة من أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة كوباني وصولاً إلى ساحة المرأة الحرة، بمشاركة المئات من الشبان والشابات رافعين أعلام حركة الشبيبة الثورية وصور القائد عبد الله أوجلان ولافتات مكتوب عليها "سننتصر حتماً" وسط ترديد الشعارات المناهضة للاحتلال.

وتأتي هذه المسيرة في إطار سلسلة الفعاليات الداعمة لحملة "لا للاحتلال التركي، نعم لحماية مكتسبات الثورة" التي أعلن عنها حزب الاتحاد الديمقراطي في 14 من شهر أيلول الفائت.

وبعد الوصول إلى ساحة المرأة الحرّة وقف المشاركون دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات محمد محمود حسين ناشد خلالها كافّة الشبيبة الانضمام إلى حملة "لا للاحتلال، نعم لحماية مكتسبات الثورة" للحفاظ على مكتسبات الثورة وقيم الشهداء".

واختتمت المسيرة بعقد حلقات الدّبكة.

(كروب/ك)

ANHA