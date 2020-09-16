وأصدر مجلس الشّبيبة الثورية بناحية الشداديّ بياناً أعلن فيه دعمه لحملة "حتماً سننتصر في وجه الاحتلال التركيّ"، وقرأ البيان خلال تجمع شارك فيه العشرات من الشباب، وجاء فيه:

"هذه الحملة ستكون حملة تحرير شعبنا من كافة هجمات الدولة التركية والدول المعادية لمشروع الأمة الديمقراطية، ونقول نحن كشبيبة إنّنا صامدون في وجه كل الهجمات التي تستهدف شعبنا وشبيبتنا وبروح هذه الحملة سننتصر".

وأضاف البيان: "سوف ننتصر على كافة الهجمات الفكرية والعسكرية، سوف ننتصر على كافة الاعتداءات ضد حرية المرأة ومنهجها في الإدارة".

واختتم البيان بمناشدة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته حيال جرائم تركيا بحقّ كافّة شعوب المنطقة.

(إ)

ANHA