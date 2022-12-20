الشبيبة يواصلون تنظيم أنفسهم للتصدي لهجمات المحتلين

تواصل حركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة منبج شمال وشرق سوريا، تدريب فئة الشباب عبر دورات وندوات توعوية وتثقيفية متنوعة، في ظل تصاعد تهديدات وهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، من خلال تنظيم دورات مهنية وتدريبية، لتكون كافة شرائح المجتمع على استعداد تام للتصدي لكافة تهديدات وهجمات الاحتلال التركي على المنطقة.

في ظل ازدياد وتيرة هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، خرّجت أول أمس الأحد، من دورة في الإسعافات الأولية والتمريض.

ونظمت الدورة في مشافي مدينة منبج والنقاط الطبية في قراها، واستمرت 45 يوماً، بمشاركة 40 عضو/ة.

تلقى فيها المتدربون دروساً تثقفية عن التمريض، والإسعافات الأولية، وكيفية التحرك والانضمام إلى المراكز الطبية والمشافي في حال حدوث أي طارئ في المنطقة.

وحول أهمية هذه الدورات، قال الإداري في حركة الطلبة الديمقراطيين، والمشرف على دورات التمريض، محمد الحجي: "تتعرض مدينة منبج وريفها لهجمات وتهديدات من قبل دولة الاحتلال التركي، لذلك من الضروري تنظيم الشباب تحت شعار "هلموا إلى حرب الحرية"، للوصول بهم إلى مستوى حرب الشعب الثورية".

أضاف الحجي: "افتتحنا عدة دورات بينها دورة في التمريض، بهدف تجهيز الفئة الشابة لأي طارئ، وكذلك في الوقت الراهن كثفنا ووسعنا من نطاق الدورات التمريضية على مستوى منبج وريفها، ليكونوا على استعداد تام لحالة الطوارئ المعلنة وليستطيعوا التدخل في الوقت المناسب".

من جانبه، قال المتدرب محمد نور العلي: "مهنة التمريض مهنة إنسانية بالدرجة الأولى، انضممت إلى هذه الدورة لاكتساب الخبرة لأستطيع مساعدة كافة شرائح المجتمع في حال حدوث أي طارئ"، داعياً أهالي المنطقة إلى الانضمام إلى مثل هذه الدورات لمواجهة حالات الطوارئ.

وإلى جانب دورات التمريض، تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية دورات تدريبية على كيفية استخدام السلاح، وكيفية حماية كل شخص لنفسه وحيه في المدينة، وتعمل على توعية شرائح المجتمع عبر اجتماعات دورية حول أساليب الحرب الخاصة التي تواجه شمال وشرق سوريا ومكوناتها.

(د)

ANHA