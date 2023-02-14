الشبيبة يواصلون مسيرتهم المنددة بالمؤامرة الدولية باتجاه ناحية شيران شرق كوباني

وانطلقت المسيرة الراجلة صبيحة يوم أمس من أمام صوامع قرية روفي جنوبي مدينة كوباني، وسارت باتجاه مركز بلدة تل غزال على بعد نحو 5 كم التي وصلوها في ساعات ما قبل المساء، حيث قضوا ليلتهم ثم انطلق السائرون صباح اليوم من البلدة باتجاه مركز ناحية شيران شرقي كوباني.

وتستمر المسيرة اليوم الثلاثاء حتى وصولهم ناحية شيران التي سيقضي الشبيبة فيها يومهم، وسينطلقون صباح يوم غد منها صوب مدينة كوباني التي ستنظم فيها غداً؛ مظاهرة مركزية تنديداً بالمؤامرة الدولية.

وقالت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، فريال تمي التي تشارك في المسيرة منذ الأمس، لوكالتنا:" إن المؤامرة الدولية التي طالت القائد، لا يمكن اعتبار تركيا لوحدها القائمة بها، بل شاركت في المؤامرة روسيا وأميركا وعدد من الدول؛ وهدفها كان سجن القائد وإبادة الكرد".

وأكدت أن "الفعاليات المطالبة بالحرية الجسدية للقائد لن تتوقف عند هذه المسيرة بل ستستمر في قادم الأيام حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد".

والشبيبة سيقطعون مسافة 20 كم سيراً على الأقدام خلال مسيرتهم حتى وصولهم إلى مدينة كوباني والمشاركة في المظاهرة المركزية يوم غد الأربعاء؛ حيث مرور الذكرى السنوية 24 للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان.

وبدأت فصول هذه المؤامرة، 9 تشرين الأول عام 1998 بخروج القائد من سوريا ثم اعتقاله في العاصمة، الكينية نيروبي بتواطؤ دولي يوم 15 من شباط/ فبراير عام 1999.

(ج م/د)

ANHA