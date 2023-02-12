الشبيبة يؤكدون على رفع وتيرة النضال لتحقيق حرية القائد أوجلان الجسدية 

تدخل المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان التي أدت لاختطافه في 15 شباط 1999 من قبل دولة الاحتلال التركي بمشاركة أكثر من خمسين دولة، عامها 25، وسط فرض الاحتلال عزلة مشددة عليه ومنع ذويه ومحاميه من اللقاء به.

في هذا السياق، أكد الشبيبة في شمال وشرق سوريا، أن المؤامرة استهدفت نضالهم في شخصية القائد عبد الله أوجلان، وشددوا على ضرورة تكثيف النضال في كل الساحات الفكرية والدبلوماسية والاجتماعية والقانونية؛ لرفع العزلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

موقف CPT

ورأى عضو حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية جل آغا، ميلاد عبد الحميد العاكوب، أن دولة الاحتلال التركي تسعى إلى إبعاد فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان عن شعبه عبر تشديد العزلة عليه، منتقداً موقف لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) إزاء ممارسات دولة الاحتلال التركي ضد القائد، قائلاً: "هذه المنظمات تعمل لصالح دولة الاحتلال التركي وأجهزتها الاستخباراتية".

مشدداً على ضرورة رفع وتيرة المقاومة حتى تحقيق حرية القائد أوجلان الجسدية وبالتالي تحرير كل المجتمع والشبيبة على وجه الخصوص، وذلك عبر الالتفاف حول فكر القائد والعمل على نشر فكره على أوسع نطاق.

الالتفاف حول فكر القائد أوجلان

واتفق عضو حركة الشبيبة الثورية السورية في جل آغا، حسام نايف المبارك، مع ميلاد العاكوب على مواصلة النضال على أسس ومبادئ فكر القائد أوجلان ونشرها في كل العالم حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد، وقال: "سنكون حلقة نار حول فكر القائد أوجلان لنتمكن من رفع العزلة والتصدي للحرب الخاصة التي تنتهجها الدول الرأسمالية".

فيما شددت عضوة اتحاد المرأة الشابة في ناحية جل آغا، أفين عيسى، على ضرورة الكشف عن الوضع الصحي للقائد، وأكدت "للشبيبة دور ريادي في نشر مرافعات القائد أوجلان الذي أعطى للمرأة مكانة خاصة بين المجتمع؛ لذلك علينا مواصلة النضال لنشر فكره بين الفئة الشابة والعمل على تحقيق حريته الجسدية".

النيل من إرادة الشعب

من جانبه، أشار الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية تل حميس، عطا الله السبع، إلى أهداف المؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان، وقال: "سعت الدول الإمبريالية إلى النيل من إرادة الشعوب التي رفضت العبودية والرأسمالية، في شخص القائد أوجلان".

وأضاف: "كل النجاحات والمكتسبات التي تحققت في شمال وشرق سوريا تعود؛ لانتهاج شعب المنطقة لفكر وفلسفة القائد أوجلان، لذلك تشدد دولة الاحتلال التركي العزلة على القائد وتمارس ضده أبشع أنواع العنف النفسي".

الدخول إلى مرحلة جديدة

وأعلن، السبع البدء بمرحلة جديدة من النضال لأجل القائد أوجلان ومواجهة كل مخططات الإبادة التي تمارسها الدول المتآمرة ضد شعب المنطقة في شخص القائد.

بدورها، أشارت عضوة مكتب الشبيبة في مجلس ناحية تل براك، هبة الزغين، إلى مقاومة القائد أوجلان ضد سياسات الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال التركي في سجن إمرالي، قائلة: "الهدف من المؤامرة الدولية كان تصفية الكرد والقضاء على حركة حرية كردستان، لكن مقاومة القائد ونضال شعب المنطقة؛ أفشلت المؤامرة".

(كروب/آ)

ANHA