الشبيبة يشاركون في خيمة الدعم لحملة صقور زاغروس

للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في آفاشين وزاب ومتينا، نصبت حركة الشبيبة السورية الثورية في كركي لكي منذ الـ1 أيار الجاري، خيمة لإعلان النفير العام، وذلك تحت شعار" بروح انتصار غاري نحيي حملة صقور زاغروس الثورية".

وشارك في فعاليات الخيمة، اليوم شبيبة ناحيتي تربه سيبيه وجل آغا في مقاطعة قامشلو.

وتحت الخيمة دعت الإدارية في اتحاد الشبيبة الثورية السورية أرمانج جيندا، الشبيبة لتصعيد النضال والمقاومة في وجه الاحتلال التركي.

أرمانج، قالت إن "هجمات الاحتلال تهدف لإضعاف إرادة الشعب الكردي"، مؤكدة أن" قوات الكريلا تبدي مقاومة عظيمة في سبيل إفشال مخططاته".

وخلال فعاليات اليوم، تعالت الشعارات التي تحيي مقاومة حملة صقور زاغروس الثورية.

واليوم أعلنت قوات الدفاع الشعبي مقتل 12 من جنود جيش الاحتلال التركي وإصابة 9 آخرين خلال سلسلة عمليات واشتباكات مع جيش الاحتلال في مناطق مختلفة من شمال وجنوب كردستان.

(ك ع/سـ)

ANHA