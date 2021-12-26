الشبيبة ينظمون مظاهرة حاشدة في الحسكة تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على زركان وتل تمر وكوباني

خرج المئات من الشبيبة الثورية بالحسكة في مظاهرة جماهيرية حاشدة تنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركي على نواحي تل تمر وزركان واستهدافها للمدنيين في كوباني بالطائرات المسيرة مما خلف عدداً من الشهداء والمصابين المدنيين.

وانطلقت المظاهرة من دوار الحمامة وجابت شوارع حي المفتي وصولاً لدوار الشهيد سرحد حيث رفع المتظاهرون يافطات نددت بعدوان دولة الاحتلال التركي الهمجي على نواحي تل تمر وزركان وكوباني في الأيام الماضية واستهدافه للمدنيين وممتلكاتهم مطالبين المجتمع الدولي بوضع حد لآلة القتل التركية التي استهدفت الإنسان والشجر والحجر.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى الإداري في اتحاد الطلبة حسان مراد بياناً للرأي العام ندد فيه بالهجمات الهمجية لدولة الاحتلال التركي على نواحي تل تمر وزركان واستهداف كوباني.

وأكد البيان أن الجهات الخارجية وعلى رأسها هجمات دولة الاحتلال التركي تحاول إفشال مشروع أخوة الشعوب في شمال وشرق سوريا لأن تكاتف الشعوب وتضامنها يقف عائقاً أمام الأطماع العثمانية الجديدة لهذا تستهدف المنطقة بشكل مختلف محاولة بث الرعب والخوف في نفوس المدنيين عن طريق الاستهداف الهمجي لهم

وأشار البيان إلى أن المحتل التركي يحاول إنهاء الوجود الكردي المتجذر منذ القدم في المنطقة بكافة الأساليب اللاإنسانية مؤكداً على التمسك بالحقوق والنضال من أجل التراب المقدس حتى آخر رمق.

وفي الختام أشاد البيان بتكاتف كل المكونات في شمال سوريا ووقوفها أمام أطماع العثمانية الجديدة مما حدا بدولة الاحتلال لإطلاق يد آلتها العسكرية بعد فشلها الذريع في المنطقة.

(م ع/ل)

ANHA