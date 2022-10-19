الشبيبة ينددون بهجمات الاحتلال التركي الكيماوية على قوات الكريلا

تجمّع العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في مخيم نوروز اليوم، للخروج في مظاهرة للتنديد بهجمات دولة الاحتلال التركي واستخدامها الأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي الكريلا في مناطق الدفاع المشروع والتي أسفرت مؤخراً عن استشهاد 17 مقاتلاً ومقاتلة.

وانطلقت المظاهرة من مخيم نوروز مروراً بالطريق العام الواصل بين المخيم وديرك وسط ترديد المشاركين الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وتندد بجرائم الاحتلال التركي "لا للفاشية التركية، يسقط أردوغان عاشت مقاومة الكريلا"، رافعين صور الشهداء وأعلام ورموز الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

وتحولت المظاهرة إلى تجمع جماهيري عند قرية عين الخضرة للإدلاء ببيان إلى الرأي العام والذي قرأ من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة، عيشة أحمد، وجاء في نص البيان:

"إن القصف التركي الوحشي لم يتوقف على مناطق الدفاع المشروع واستخدام الأسلحة الكيماوية والمحرّمة دولياً ضد قوات الدفاع الشعبي في زاب ومتينا وسط صمت القوى الدولية والمنظمات الدولية والحقوقية".

وتابع البيان "إن الدولة التركية الفاشية تستخدم كافة أنواع الأسلحة ولم تحرك المنظمات الدولية ساكناً حيال المجازر الوحشية التي ترتكبها".

وعاهدت الشبيبة في بيانها "شعوبنا بالانتقام لشهدائنا ودعم قوات الكريلا حتى الرمق الأخير".

وانتهى التجمع الجماهيري وسط الشعارات التي تحيي وتمجد الشهداء.

(ع ع/ف)

ANHA