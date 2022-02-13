الشبيبة وطلبة الجامعة: لا أحد يستطيع حجب شمسنا

تستمر سلسلة فعاليات الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة من أجل استنكار مؤامرة 15 شباط ضد القائد عبدالله أوجلان في يومها الرابع.

نظم الشبيبة الثورية والطلبة مسيرة بمشاركة الأهالي في حي الهلالية. وخلال المسيرة ردد المشاركون شعارات" لا حياة بدون القائد" ، ورفع الشبيبة صور القائد، أعلام PKK ولافتات كتب عليها" لا أحد يستطيع حجب شمسنا" ،" حان الوقت لتحرير القائد"

ومن جهة أخرى خرجت طالبات جامعة روج آفا من سكنهن الجامعي. باتجاه دوار الوحدة، وسط ترديد شعارات" ليعيش القائد APO" ورفعن صور القائد APO . وعند وصولهن أشعلن الشموع في محيط الدوار.

فيما بعد تحدث الطالب أمين محمد وقال:" القوى المتآمرة لن تستطيع حجب شمسنا من خلال المؤامرة. تم إفشال هذه المؤامرة من خلال شهداء حملة " لن تستطيعوا حجب شمسنا."

كما أشار أمين محمد إلى أن القائد عبدالله أوجلان يبدي مقاومة كبيرة في ظروف العزلة المشددة، وأضاف:" هدف تشديد العزلة هو أن لا يصل فكر القائد إلينا، ولكننا سنناضل إلى أن نحطم هذه العزلة."

وانتهت الفعالية بترديد شعارات تمجد القائد.

(ر خ)

ANHA