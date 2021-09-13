وخرج المئات من الشباب والشابات في تظاهرة في بلدة بابنس بناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء لاستنكار تعاون حزب الديمقراطي الكردستاني مع قوات الاحتلال التركي في شن الهجمات على قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع.

ورفع المتظاهرون أعلام حركة الشبيبة الثورية السورية وصور القائد عبد الله أوجلان ولافتات كتب عليها "هلموا إلى معركة الحرية ضد الخيانة والاحتلال".

وبدأت التظاهرة في مدخل البلدة وسارت حتى منتصفها وسط ترديد المتظاهرين شعارات تستنكر هجمات حزب الديمقراطي الكردستاني على مواقع لقوات الكريلا.

وبعد توقف المظاهرة في منتصف البلدة، ألقيت كلمة من قبل الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في مقاطعة عفرين ديار عفرين الذي حث فيها الشبيبة على تصعيد النضال ضد الاحتلال التركي و"الخيانة" وقال: "نحن الشبيبة مسؤولون بالدرجة الأولى عن الدفاع عن أراضينا وشعبنا ولا يجوز أن نصمت حيال تلك الهجمات التي تستهدف حركة حرية كردستان".

وأضاف عفرين "ليست هناك قوة قادرة على النيل منا، لأن إرادتنا صلبة ونحن أصحاب عزيمة سنبقى مقاومين حتى نصل إلى الانتصار".

وفي ختام كلمته أشار عفرين إلى أنه لا فرق بين الأعداء وحزب الديمقراطي الكردستاني فما يفعلانه يقف ضد القضية الكردية وقال: "إن ما يفعله حزب الديمقراطي الكردستاني لا يدخل في خدمة القضية الكردية وهذا ما يفعله العدو أيضاً ولهذا لا فرق بينهما، والاثنان يريدان إنهاء وجودنا من أجل مصالحهما".

وفي النهاية ردد المتظاهرون شعارات تحيي مقاومة الكريلا وتستنكر الخيانة.

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ANHA