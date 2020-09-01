أصدر اتحاد المرأة الشابة ومكتب شبيبة OYD في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب بيانًا إلى الرأي العام، أمام مركز الحزب الواقع في القسم الغربي من الحي، شارك فيه العشرات من الشبيبة.

البيان قرئ من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الشابة للحزب سلافا كيبار.

وجاء في نصه:

"بداية إلى كافة طليعة الشعوب، والمرأة والشبيبة الذين يعملون من أجل تحويل الأزمة في الشرق الأوسط إلى ثورة للحرية، عليهم أن يدركوا جيدًا أن السبيل الأوحد لذلك يكمن في تشكيل جبهة كبيرة موحدة توجه من خلالها ضربات موجعة للنظام الفاشي الذي يعتدي على الأرض والمرأة ويدمر القيم التي بنيت بدم وكدح الشعوب منذ آلاف السنين.

النظام الرأسمالي وبقيادة الدولة التركية الفاشية وخلال المراحل التاريخية السابقة وحتى وقتنا الراهن يحاول القضاء على الشعوب عبر سياسات القمع والإبادة، ولكن مقاومة حفتانين بقيادة قوات الحركة التحررية الكريلا، ومنذ شهور، وقفت في وجه النظام الفاشي، واستطاعت أن توجه ضربات موجعة للدولة الفاشية.

نحن نعلم تمامًا أن هذه المقاومة هي لحماية قيم وكرامة الشعب الكردي وشعوب المنطقة عامة، ومن هذا المنطلق وبروح مقاومة حفتانين، ومن أجل الانتقام لكل لحظة في إمرالي والانتقام من أجل اقتلاع نظام الاحتلال من على الأرض ودحره حتمًا سننتصر.

الصمت عن الاحتلال وجرائمه غير مقبول، لذا ندعو كافة الشبيبة من كرد، عرب، سريان، وتركمان وايزيدين أينما كانوا في القرى والمدن والأحياء، أن يحولوا كافة الميادين إلى ميادين مقاومة ونفير عام فقط بهذه الروح سننتصر حتمًا.

نحن في اتحاد المرأة الشابة وشبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي نعلن انضمامنا إلى حملة "حتمًا سننتصر" التي أعلن عنها اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية، ونحيي هذه الحملة بانضمامنا إليها بروح ثورية مقاومة".

(ع س/ سـ)