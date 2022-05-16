الشبيبة تنصب خيمة اعتصام دعماً لمقاومة الكريلا وتنديداً بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني

انطلقت ظهر اليوم، فعاليات خيمة الاعتصام التي نظمت من قبل حركة الشبيبة الثورية السورية، واتحاد المرأة الشابة في ناحية الدرباسية، تحت شعار "دربكم هو دربنا.. وهدفكم هدفنا"، تنديداً بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) ومشاركته مع الاحتلال التركي في الهجمات على مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان)، ومساندةً لمقاومة مقاتلات ومقاتلي قوات الدفاع الشعبي.

ونصبت خيمة الاعتصام في الجهة الشمالية من مركز ناحية الدرباسية بالقرب من الشريط الحدودي بين "باكور ورج آفا، وزينت الخيمة بصور القائد أوجلان والشهداء، ويافطات كتب عليها "حان وقت الكريلا، تحيا مقاومة الكريلا".

وشارك في فعاليات اليوم الأول، أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في ناحية الدرباسية، وعدد من عضوات وأعضاء المؤسسات المدنية في الناحية.

وبدأت فعالية الاعتصام بقراءة بيان لحركة الشبيبة الثورية السورية من قبل العضوة، أمينة محمود، جاء فيه:

"نحن حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية الدرباسية نعلن عن فعالية خيمة الاعتصام في ناحية الدرباسية تنديداً بهجمات جيش الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان)".

وأشار البيان إلى موقف حركة الشبيبة الثورية المنددة بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ودعم الحركة المستمر لمقاومة مقاتلي قوات الدفاع الشعبي، مؤكداً أن قوات الدفاع الشعبي تمثل إرادة الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة، مشدداً على ضرورة مواصلة النضال لسد الطريق أمام هجمات دولة الاحتلال التركي.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات خيمة الاعتصام حتى الـ 20 من أيار/مايو الحالي، باعتصام أعضاء حركة الشبيبة الثورية داخل الخيمة ومناوبة أهالي مقاطعة الحسكة (الدرباسية، والحسكة، وتل تمر، والهول، والشدادي، وزركان).

(ب ح/أم)

ANHA