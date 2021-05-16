الشبيبة تبدأ مسيرتها الراجلة من قامشلو إلى ديرك

ويواصل الاحتلال التركي استهداف كل من زاب ومتينا وآفاشين التابعة لمناطق الدفاع المشروع مستخدمة كافة الأسلحة الثقيلة والمتطورة منذ 23 نيسان الماضي، بعد الهزيمة النكراء التي لحقت به في منطقة غاري على يد قوات الكريلا.

وأثارت هذه الهجمات سخطًا شعبيًّا واسعًا لدى الأوساط الكردية، وتوالت ردود الفعل المناهضة في عموم كردستان، وبشكل خاص مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكدة دعمها ومساندتها للمقاومة البطولية التي تبديها الكريلا ضد جيش الاحتلال.

وتأكيدًا على ذلك، نظمت حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة مسيرة راجلة، لدعم حملة صقور زاغروس الثورية ومقاومة المعتقلين داخل السجون التركية.

وكان المعتقلون السياسيون في قضية حزب العمال الكردستاني وحزب حرية المرأة الكردستانية قد أعلنوا في الـ 27 من تشرين الثاني 2020، الإضراب عن الطعام من داخل السجون التركية، تنديدًا بالعزلة المشددة التي تفرضها تركيا على القائد عبد الله أوجلان في سجن جزيرة إمرالي.

وشاركت في المسيرة التي انطلقت من أمام دوار الشرق الواقع شرق مدينة قامشلو، العشرات من الشبيبة وأهالي المدينة وسط ترديد الهتافات التي تحيي قوات الكريلا، وتشجب هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

وارتدى المشاركون في المسيرة سترات حمراء مدون عليها عبارات باللغة الكردية مثل "بمقاومة القائد آبو ومتينا وزاب وآفا شين سنحقق النصر"، حاملين لافتات كتب عليها "بالشبان الصقور نحو انتصار زاغروس"، "انتفاضة المرأة الشابة مقاومة"، ورفعوا صور القائد عبد الله أوجلان، ورموز ورايات حركة التحرر الكردستانية.

وسارت الجموع من أمام الدوار صوب حييّ العنترية وجودي فالمَخرَج الشرقي لمدينة قامشلو، منطلقة باتجاه ناحية تربه سبيه.

ومن المقرر أن تستمر المسيرة الراجلة لمدة ثلاثة أيام، مرورًا بنواحي تربه سبيه وجل آغا ورميلان وكركي لكي لتنتهي بديرك.

يشار إلى أن حركة الشبيبة الثورية السورية قد أعلنت في 11 أيار الجاري، حملة النفير العام لدعم حملة صقور زاغروس الثورية ضد هجمات الاحتلال التركي.

(ي م/ م ح)

ANHA