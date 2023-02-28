الشبيبة في قامشلو يؤكدون على تصعيد النضال لتحقيق الحرية الجسدية للقائد

نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية، واتحاد المرأة الشابة في مدينة قامشلو بمشاركة المئات من أهالي المدينة بالإضافة الى أعضاء من المؤسسات المدنية وحركة المجتمع الديمقراطي، وحزب الاتحاد الديمقراطي، ومؤتمر ستار، تظاهرة مطالبة بحرية القائد أوجلان الجسدية.

وانطلقت التظاهرة التي رفع فيها صور القائد أوجلان، وأعلام حركة الشبيبة الثورية والمرأة الشابة، وحزب العمال الكردستاني، وحركة المجتمع الديمقراطي، ومؤتمر ستار، بالإضافة الى يافطات كتب عليها، "روح زاب وافاشين ومتينة سنكسر العزلة ونضمن كردستان حرة"، "الشبيبة فدائيو القائد أوجلان"، من أمام صيدلية "دهام" في حي الكورنيش.

وردد المشاركون هتافات "تعيش مقاومة القائد أوجلان"، "لا حياة بدون القائد"، "عاشت مقاومة الكريلا"، وصولاً الى دوار "تمثال الكادحين" في الكورنيش، وهناك وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه القاء بيان باللغة الكردية، قرء من قبل، عضوة هيئة الشباب والرياضة، بسمة حسن محمود.

وجاء في مستهل البيان "مضى 24 عاماً على اعتقال القائد أوجلان، ودولة الاحتلال التركي تفرض عزلة مشددة على القائد اوجلان منذ اعتقاله والى يومنا هذا".

وتابع " لم تردنا منذ 23 شهراً، أي معلومات عن وضع القائد أوجلان وصحته الجسدية ومن معه من المعتقلين الآخرين وهذا ما يزيد مخاوفنا، وهذا يحدث وسط صمت دولي ودون التحرك ساكناً تجاه تلك الانتهاكات بحق القائد والمعتقلين معه".

البيان أكد في ختامه على ضرورة تصعيد النضال :"وعدم التأني للحظة واحدة حتى الوصول الى اهدافنا المشروعة وهي حرية القائد اوجلان الجسدية، والوصول الى كردستان حرة".

(ك آسـ)

ANHA