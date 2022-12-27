أعلنت قوات الدفاع الشعبي، عن استشهاد 11 مقاتلاً من قوات الكريلا، نتيجة هجمات دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية على مناطق الدفاع المشروع.

وفي هذا الصدد، خرج المئات من أهالي مدينة قامشلو، وأعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، بالإضافة لعوائل شهداء مدينة قامشلو، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وحركة المجتمع الديمقراطي، ومؤتمر ستار، في تظاهرة منددة بالهجمات الكيماوية ضد الكريلا.

بدأت التظاهرة التي رفعت فيها صور 11 شهيداً من قوات الدفاع الشعبي استشهدوا في قصف الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية على مناطق الدفاع المشروع، وصور القائد عبدالله أوجلان، بالإضافة لأعلام حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة.

كما رفع المتظاهرون يافطات كتب عليها "بروح مقاومة زاب وآفاشين ومتينا سنكسر العزلة، ونضمن كردستان حرة"، بالإضافة لرفع مجسم لحذاء الكريلا.

وانطلقت التظاهرة من أمام دوار أوصمان صبري الفاصل بين الحزام الشمالي والجنوبي للمدينة، وجابت الأحياء الغربية وصولاً إلى مركز محمد شيخو للثقافة والفن، حيث وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة عضوة اتحاد المرأة الشابة في إقليم الجزيرة، روناهي حسين، شجبت من خلالها السياسات العدائية "التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي على مقاتلي الكريلا في جبال كردستان والذين يمثلون إرادة الشعوب".

وعاهدت، روناهي حسين، على الانتقام، وقالت " شعارنا "الانتقام" لذا سنسعى بجميع السبل لكسر مساعي الاحتلال التركي وسياساته، جميع العالم يحاول إبادتنا، سنصعد من وتيرة النضال للانتقام لدماء شهدائنا، وتحرير القائد أوجلان جسدياً".

واختتمت التظاهرة بترديد شعارات "عاشت مقاومة الكريلا"، "الكريلا إرادتنا"، "لا حياة بدون القائد أوجلان"، "عاشت مقاومة القائد أوجلان"، "تركيا دولة فاشية".

(ك.آك)

ANHA