الشبيبة في منبج: سنقف في وجه أطماع الدولة التركية في المنطقة

ويستهدف الاحتلال التركي ومرتزقته القرى المحاذية لخطوط الجبهات شمال وغرب مدينة منبج بشكل شبه يومي، وذلك من قواعده ضمن الأراضي التي يحتلها شمال سوريا، ما يؤدي إلى إلحاق الدمار والخراب بمنازل المدنيين العزّل.

وتتركز عمليات القصف شبه اليومية على قرى الهوشرية والجات وعرب الحسن والمحسلني وقرط ويران والصيادة، وهي قرى تكتظ بالمدنيين ما يعرض حياتهم للخطر.

وخلال حديثه لوكالتنا، قال الإداري في حركة الشبيبة الثورية في منبج وريفها ناصر الحسن إن "الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون بشكل شبه يومي وباستمرار القرى المحاذية لخط الجبهة، وذلك بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهجير سكانها وبسط نفوذه في المنطقة".

وأضاف: "نحن الشبيبة الثورية نقف ضد هذه الانتهاكات التي تستهدف المدنيين وتُلحق الدمار ببيوتهم وهم عزّل، ونعلن تضامننا مع القوات العسكرية التي تحمي المنطقة من أي استهداف".

ومن جانبه، قال الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية في منبج أحمد الجميلي إن "الاحتلال التركي يكثف من هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا ومنطقة منبج وعين عيسى بشكل خاص".

أحمد أشار إلى أن "هذه الهجمات تأتي لتخريب وتدمير القرى الآهلة بالسكان وتهجيرهم منها، وإحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة".

ونوه قائلًا "يهدف الاحتلال التركي ومرتزقته بالدرجة الأولى إلى بث الرعب والخوف في نفوس الأهالي القاطنين على خطوط التّماس مع خطوط الجبهات عبر قصفهم لمنازلهم".

وقال الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية في منبج أحمد الجميلي في ختام حديثه "ندعم مقاومة قوات سوريا الديمقراطية وقوات مجلس منبج العسكري في مواجهة الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة، وسنكون معهم في خندق واحد على الخطوط الأمامية للجبهات، للوقوف مع شعبنا وفي وجه الأطماع التركية في المنطقة".

أما الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في منبج وريفها، سمر حزوري، فأشارت إلى أنهم يرفضون رفضًا قاطعًا الهجمات التركية على المنطقة، وأوضحت أن الاحتلال التركي ومرتزقته يستخدمون كافة الأساليب تجاه شعوب المنطقة لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأضافت سمر "أصبحت سياسات الدولة التركية تجاه المنطقة واضحة، من حبس المياه، وقصف القرى الآهلة بالسكان، وممارسة جرائم بحق الإنسانية في المنطقة وتهجير السكان الأصليين من بيوتهم وأرضهم، وكل هذه الانتهاكات تمارسها تركيا على مرأى من المجتمع الدولي الذي يقف موقف متفرج".

ووفي ختام حديثها قالت سمر حزوري "نحن الشبيبة الثورية يجب أن نقف في وجه من يريد النيل من نضالنا ومقاومتنا، وفي وجه الأطماع التركية في المنطقة، وسندحر الاحتلال التركي من كافة الأراضي السورية التي تحتلها".

(ج)

ANHA