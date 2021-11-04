الشبيبة في كوباني تبدأ مسيرة راجلة ليومين استنكاراً للهجمات التركية على المنطقة

وانطلقت المسيرة من قرية تيري التابعة لناحية شيران، والواقعة حوالي 13 كيلومتراً شرق مدينة كوباني، بمشاركة المئات من الشبيبة والأهالي.

وحمل المشاركون يافطات عليها صور الشهداء الذين استهدفتهم الطائرات المسيّرة التركية في الفترة الأخيرة.

واستشهد إبان استهداف الطائرات المسيّرة التركية مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا، 13 مواطناً منذ الـ 23 من حزيران، عام 2020 المنصرم.

وقبل البدء بالمسيرة أدلت حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات ببيان إلى الرأي العام، قرأه عضو حركة الشبيبة، أحمد علي أحمد، باللغة الكردية.

وقال البيان "إن الشعب الكردي يواصل نضاله ضد الهجمات التركية الفاشية عبر التاريخ وسائر على خطا الشهداء الذين ضحوا من أجل حرية وكرامة الشعب الكردي وكردستان التي كانت بداية الحضارات والثقافات وتحافظ عليها إلى يومنا هذا".

وأشار البيان إلى أن الدولة التركية وخلال الأشهر الـ 6 المنصرمة، تواصل شن الهجمات الوحشية على قوات الكريلا بالأسلحة الكيمياوية وترتكب جرائم بحق الإنسانية، في ظل صمت دولي حيال هذه الجرائم، وأن ذلك يوضح أنها متعاونة مع الدولة التركية في ارتكاب هذه الجرائم بدل محاسبتها.

وعن الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، قال البيان: "في الفترة الأخيرة، كثّفت دولة الاحتلال التركي هجماتها على شمال وشرق سوريا عامة ومدينة كوباني خاصة، واستشهد جراءها عدد من المدنيين العزل، وتلك الهجمات لا تتم من دون موافقة من حلف الناتو".

وتأكيداً على مواصلة النضال اختتم البيان، بالقول: "يجب على كافة الشبيبة أن يقفوا في وجه الهجمات التركية ومساندة القوات العسكرية وقوات الحماية الجوهرية لردع هذه الهجمات، كما نعاهد على رفع وتيرة النضال ودعم مقاومة الكريلا حتى تحقيق النصر في وجه الفاشية التركية".

هذا ومن المقرر أن تستمر المسيرة الراجلة يومين على التوالي، إذ ستصل اليوم إلى ناحية شيران الواقعة حوالي 7 كيلومتراً شرق مدينة كوباني، وستكمل يوم غد من الناحية وصولاً إلى مركز المدينة.

(م ع/ج)

ANHA