الشبيبة في إقليم الفرات يتعهدون بمواصلة النضال بوجه الاحتلال: نحن صامدون بوجهكم

رسائل أعضاء حركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات لجيش دولة الاحتلال التركي عبر وكالتنا جاءت من خيمة الاعتصام التي قام الشبيبة بنصبها وسط مدينة كوباني، وذلك رداً على القصف التركي لمدينة كوباني وريفها منذ أيام، وأدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 12 آخرين.

الرئيسة المشتركة لحركة الشبيبة في إقليم الفرات، هبون محمد، قالت: "كلنا نعلم جيداً بأن الجيش التركي جيش جبان ولا يستطيع مجابهة قواتنا في خنادق الشرف والبطولة ولهذا يستهدف المدنيين العزل، ومن خيمة المقاومة هذه نقول لهذا الجيش الجبان نحن صامدون بوجهكم".

وأشارت هبون: "هدف دولة الاحتلال التركي من هذه الهجمات هو كسر إرادتنا، ولنترك أرضنا ومنازلنا ونهاجر منها لتهديها لمرتزقتها، ولكننا نقول للمسؤولين الأتراك نحن لا نهاب أحداً، فهذه الأرض أرضنا ولن نتخلى عنها حتى لو دفعنا لأجلها أرواحنا".

'يحاولون تفكيك مجتمعنا من خلال استهداف الفئة الشابة'

في الـ 25 من شهر كانون الأول الفائت قصف مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في منزل بمدينة كوباني استشهد على إثرها 6 من أعضاء وعضوات الحركة واتحاد المرأة الشابة.

الرئيس المشترك للحركة في إقليم الفرات، محمد محمود، قال: "دولة الاحتلال التركي تسعى من خلال هجماتها على المنطقة وبالتحديد استهدافها للشبيبة إلى تفكيك مجتمعنا".

وأضاف: "ولقطع الطريق أمام دولة الاحتلال التركي اليوم نصبنا خيمة الاعتصام في وسط مدينة كوباني لنثبت لدولة الاحتلال بأن أهالي المدينة وريفها صامدون مهما فعلت".

'نحن شعب لا نعرف الركوع'

الرئيسة المشتركة لاتحاد المرأة الشابة بإقليم الفرات، نيروز بوزان، قالت: "مدينة كوباني مستهدفة دائماً، والهدف من ذلك هو إطفاء شرارة المقاومة فيها، ونحن بهذه الخيمة نرد على دولة الاحتلال ونقول لها هجماتك تزيد من إرادتنا فنحن شعب لا نعرف الركوع".

وتابعت نيروز: "دولة الاحتلال بعدوانها على كوباني تريد تحويل المدينة إلى مدينة مظلمة لا نور فيها، ونحن نقول لها الوقت وقت الحرية، وقت تحرير الشعب من الظلم والاستبداد، ونحن ماضون في درب الحرية".

(ن ك/ج)

ANHA