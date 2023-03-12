الشبيبة في حلب يستذكرون شهداء انتفاضة 12 آذار

واستذكاراً لشهداء مجزرة وانتفاضة قامشلو 12 آذار، أدلت حركة الشبيبة الثورية السورية بياناً للرأي العام، عاهدوا فيه إكمال مسيرة الشهداء.

وتجمع العشرات من لاعبي الاتحاد الرياضي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية التابع لحركة الشبيبة الثورية السورية، في ملعب مقاومة الشيخ مقصود الواقع في منطقة الشقيف، شمال الحي.

وقرأ البيان، جان خاش وهو عضو في حركة الشبيبة الثورية السورية.

وجاء في نص البيان:

"شهر آذار بالنسبة لنا شهر يمثل التاريخ، وحافل بالمقاومة، ومثل هذا اليوم قبل 19 عاماً، ارتكب نظام البعث مجزرة بحق أبناء الكرد في ملعب قامشلو حيث كانوا على موعد لخوض مباراة كرة قدم.

وكان الهدف من ارتكاب هذه المجزرة خلق شرخ بين مكونات سوريا، ومنه القضاء على الشعب الكردي خلال هذا الهجوم المفتعل، وكسر إرادته.

راح ضحية هذه المجزرة العشرات من أبناء الكرد، وإصابة آخرين، وهنا وانتفض الشعب ضد السلطات الحاكمة، ولعب الشبيبة في قامشلو دورهم وانطلقوا في ساحات الانتفاضة.

بدأت شرارة الانتفاضة من قامشلو وانتشرت في عدة مناطق من روج آفا، ووصلوا بذلك لمبتغاهم، وردوا رداً حاسماً على المجزرة التي ارتُكبت.

قبل بضعة أيام بتاريخ 6 آذار في بورصا تم مهاجمة فريق آمد سبور، الدول القوموية أرادوا خلال الهجوم أن يتكرر مجزرة قامشلو لكنهم فشلوا.

نتوعد نحن الشبيبة الثورية السورية بالانتقام لشهدائنا، ولتحقيق مشروع الأمة الديمقراطية وتحرير الشعوب كافة لن نتوقف وبكافة السبل سنكافح ونصعد من وتيرة نضالنا".

وفي ختام البيان انطلقت صافرة انطلاق مباراة لكرة القدم نظمتها الحركة اهداء لأرواح شهداء الانتفاضة.

(كروب )

ANHA