الشبيبة في ديرك ينددون بهجمات الاحتلال التركي وخيانة الديمقراطي الكردستاني

تجمع العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في ديرك في مركز الشهيد باور للشبيبة الثورية.

وانطلقت المسيرة من مركز الشهيد باور للشبيبة في ديرك مروراً بشارع الكورنيش وتوجهت صوب ساحة آزادي مروراً بالشوارع الرئيسة والفرعية.

وندد المتظاهرون "بخيانة الديمقراطي الكردستاني" مرددين شعار "الموت للفاشية التركية عاشت مقاومة الكريلا".

وتحولت المسيرة إلى وقفة احتجاجية في ساحة آزادي، وبعد الوقوف دقيقة صمت، قرأت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة بيريفان أركن بياناً وجاء في نص البيان:

"نحن في اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية في ديرك ندين ونستنكر هجمات الفاشية التركية على مناطق الدفاع المشروع، ومنذ نيسان المنصرم من العام الماضي وحتى اليوم استخدمت الفاشية التركية الأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً على مناطق الدفاع المشروع".

وأضافت بيريفان" في هذه الحملة التي شنتها الفاشية التركية ليلة أمس وبمساندة وتواطؤ الديمقراطي الكردستاني أثبتت مرة أخرى خيانة الديمقراطي الكردستاني في عدائه للعشب الكردي وتعاونه مع محتلي كردستان".

وتابعت بيريفان" إن الديمقراطي الكردستاني مرة أخرى أعلن تضامنه مع الفاشية التركية وفتح الطريق أمام الفاشية التركية وتسهيل مرورهم إلى مناطق الدفاع المشروع، لذا نناشد الشعب الكردي للخروج إلى الساحات للتضامن مع قوات الكريلا التي تقف في وجه الفاشية التركية".

وانتهى التجمع بالشعارات التي تندد بخيانة الديمقراطي الكردستاني والهتافات التي تحيي مقاومة الكريلا".

(ع،ع- س، م/ل)

ANHA