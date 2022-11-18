الشبيبة في ديرك تحتفل بقدوم ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني

وتجمع المئات من أهالي منطقة الكوجرات واتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية للاحتفال بقدوم ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني.

وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقى الإداري في حركة الشبيبة الثورية في منطقة الكوجرات صابر خضر كلمة وقال في ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني نبارك انبعاث وانطلاقة الحزب على قوات الكريلا الذين يسطرون ملاحم البطولة والفداء في جبال كردستان ضد الغزاة والمحتلين".

وأضاف خضر" إن الواجب الملقاة على عاتق الشبيبة دعم ومساندة قوات الكريلا في حربهم الذين يخوضون ضد الفاشية التركية والتي تستخدم الأسلحة المحرمة دولياً وسط صمت دولي".

وبعدها بدأت حفلة قدم من خلالها الفنانان نهاد حسين ومهدي حسين فقرات من الأغاني الثورية وسط مشاركة الحضور بالدبكة الفلكلورية.

(ع ع/سـ)

ANHA