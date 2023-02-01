الشبيبة في دير الزور يتعهدون بمواصلة النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان

تتصاعد الأصوات المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان في شمال وشرق سوريا وفي مناطق مختلفة من العالم.

يأتي هذا في وقت لم ترد فيه الأخبار عن القائد عبد الله أوجلان منذ أكثر من 22 شهراً الأمر الذي يثير القلق في الأوساط الشعبية والحركات السياسية وحركات المرأة والشبيبة.

وتصاعدت المخاوف المتعلقة بالوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان، بعدما رفضت لجنة مناهضة التعذيب الكشف عن تقريرها عن الوضع في إمرالي بعد الزيارة الأخيرة التي أجرتها اللجنة إلى تركيا بين يومي 20 -29 أيلول الماضي.

وعن هذا الموضوع، طالب المتحدث باسم شبيبة حزب سوريا المستقبل في ريف دير الزور الشرقي اسلام العيسى بالكشف عن الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان.

من جهته، قال الرئيس المشترك لمجلس الشبيبة في منطقة الوسط بريف دير الزور عبد الله الموسى أنهم مستمرون في صمودهم ونضالهم حتى تحقيق حرية القائد وحرية جميع الشعوب.

بدوره استنكر عضو حركة الشبيبة الثورية في قرية أبو حردوب التابعة لناحية ذيبان في ريف دير الزور الشرقي خليل الفياض الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا والعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

(م)

ANHA