الشبيبة في الشهباء يتظاهرون تنديداً بالمؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله أوجلان

وخرج المئات من الشبيبة من المنظمتين في مظاهرة مشاعل، تحت شعار "بريادة الشبيبة الآبوجية سنفشل المؤامرة ونحرر القائد".

وانطلقت المظاهرة، ليلة أمس الأربعاء من مدخل ناحية أحرص في مقاطعة الشهباء، رفع خلالها المتظاهرون أعلام حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة وصور القائد عبدالله أوجلان، ورددوا شعارات تستنكر المؤامرة وتحيّي مقاومة القائد.

وجابت المظاهرة شوارع الناحية، لتتوقف في ساحتها، وهناك وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم أدلت المنظمتان ببيانٍ مشترك قرئ من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة لمقاطعة عفرين، أمينة حج عبدو.

واستنكر البيان المؤامرة الدولية التي طالت القائد أوجلان في 15 شباط عام 1999، إذ بدأت خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول عام 1998عند مغادرة القائد سوريا متجهاً إلى روسيا.

'لن تستطيعوا حجب شمسنا'

وقال البيان: "بروح الشهداء لن تستطيعوا حجب شمسنا، نستذكر جميع شهداء كردستان ونكرر عهدنا بالنضال على خطاهم لتحقيق مرادهم"، مؤكداً أن "المحتلين استهدفوا من خلال هذه المؤامرة في شخص القائد آبو الإنسانية جمعاء".

ولفت البيان إلى أن "ما يقدّمه القائد آبو من فكر لا يخدم فقط الشعب الكردي، بل يهدف لتحرير كافة شعوب العالم من الطغيان. ويظهر للعيان الهزائم التي تُمنى بها الدولة التركية أمام مقاومة الكريلا في جبال زاب، آفاشين، متينا وجميع مناطق الدفاع المشروع".

حان وقت الحرية

وشدد على أن "قوة الإرادة والحرب التي تديرها قوات الكريلا أمام الأعداء، هي رد على جميع الجهات الساعية لاحتلال كردستان، وهذا ما يظهر من خلال المقاومة التاريخية التي تُبدى في الجبال".

واختتم البيان بالقول: "نحن حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة لمقاطعتي عفرين والشهباء، نقول إنه إذا لم يتحرر القائد آبو من ذلك السجن، سنحوّل أنفسنا إلى لهب في وجه الأعداء؛ حان وقت حرية القائد آبو، ولذلك على جميع شباب وشابات كردستان أن يزيدوا من وتيرة النضال، ويرفعوا من مستوى المقاومة ضد الأعداء، ولن نبقى مكتوفي الأيدي حتى نصل إلى أهدافنا".

لتنتهي المظاهرة بترديد الشعارات التي تستنكر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

(كروب/ س ر)

ANHA