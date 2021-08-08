الشبيبة الثورية: هدف الاحتلال التركي من هجماته العشوائية هو النيل من إرادة شعوب المنطقة

تواصل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها شن الهجمات العشوائية على مناطق شمال وشرق سوريا دون تمييز بين المكونات، وارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، وفي مطلع هذا الشهر قصفت دولة الاحتلال التركي منزلاً للمدنيين في ناحية عين عيسى أسفر عن استشهاد 4 أفراد من عائلة واحدة (الأب وثلاثة من أطفاله).

تعليقاً على هذه الهجمات، تقول الإدارية في اتحاد المرأة الشابة بإقليم الفرات نوروز بوزان، إن "دولة الاحتلال التركي تقوم بقصف مناطق شمال وشرق سوريا بشكل عشوائي بهدف إفشال مشروع الأمة الديمقراطية".

وأضافت "منذ يومين قامت دولة الاحتلال التركي بقصف ناحية عين عيسى، ما أدى إلى استشهاد مدنيين، كل هذه الأعمال هدفها كسر إرادة الشعب الكردي لتسهيل إبادته".

واختتمت حديثها بالقول "إذا بقي كردي واحد على وجه الأرض فلن يسمح بأن يضيع التاريخ الكردي، وعلى الشبيبة النهوض والدفاع عن أنفسهم ضد دولة الاحتلال التركي".

وبدوره قال حجي جمعة، عضو الشبيبة الثورية في إقليم الفرات "دولة الاحتلال التركي تنتهج سياسة التهجير في مناطقنا، وهدفها من هذه السياسة هو احتلال المنطقة فيما بعد".

وأضاف "يجب على الكرد الدفاع عن أنفسهم ضد الاحتلال التركي والمقاومة حتى آخر نقطة دم في أجسادهم".

وفي السياق نفسه، تحدثت عضوة اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، سلافا إيبو، وقالت "دولة الاحتلال التركي تريد إبادة الكرد، وزرع الخوف في قلوبهم، وتهجيرهم من منازلهم، لذلك يجب على الشعب الكردي أن يدافع عن أرضه ووطنه إذا أقدمت دولة الاحتلال التركي على الهجوم".

(ج)

ANHA