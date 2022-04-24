الشبيبة الثورية يتظاهرون في مدينة قامشلو استنكارا لهجمات الاحتلال التركي

بدأت المظاهرة من امام مركز حركة الشبيبة الثورية في حي قدوربك ورددوا المتظاهرون شعارات "تحيي مقاومة ونضال حزب العمال الكردستاني", "تسقط خيانة حزب الديمقراطي الكردستاني", وسلك المتظاهرون طريقهم في أحياء منطقة قدوربك بمدينة قامشلو.

ورفع المشاركون أعلام حزب العمال الكردستاني وأعلام الشبيبة الثورية وصور القائد عبدالله أوجلان ولافتات مكتوب عليها "تحييا مقاومة الكريلا" و "تسقط الخيانة".

حيث وقف المشاركون عند دوار "الزيتونية" الواقعة على حزام الشمالي بمدينة قامشلو, وقفوا المتظاهرون دقيقة صمت اكراما لأرواح الشهداء, ومن ثم تلاها كلمة من قبل عضو في حركة الشبيبة الثورية السورية ،هوكر محمد، قال فيها "تشن هجمات كبيرة من قبل الاحتلال التركي على حركة التحرر الكردستاني, ونستنكر خيانة حزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي".

وتابع: "نحن كحركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة قامشلو نعلن دعمنا للنفير العام ضد الإبادة والخيانة, ونحن كحركة الشبيبة الثورية مستعدون بالوقوف بوجه الاحتلال وندافع عن أرضنا".

(كروب)

ANHA