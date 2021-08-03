الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة ينظمان مسيرة استذكاراً لمجزرة شنكال

وشارك في المسيرة التي نظمها كل من اتحاد المرأة الشابة والشبيبة الثورية عدد من الأهالي، وأعضاء المؤسسات المدنية وبدأ التجمع عند دوار النعيم، حيث انطلقت المسيرة باتجاه الملعب الأسود.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات تمجد الشهداء وتستنكر المجزرة، وتجمّع بعدها المشاركون في الملعب الأسود، وهناك وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ليتم بعدها إلقاء بيان باسم الشبيبة.

وقرئ البيان من قبل العضوة في اتحاد المرأة الشابة كوثر العلي، واستذكرت في بداية البيان المجزرة التي ارتكبها داعش في 3 آب عام 2014 في شنكال، ونددت بتواطؤ حكومة البرزاني وسحبها قواتها من شنكال وتركها للإيزيديين يواجهون المجزرة.

وأشاد البيان بمقاومة قوات الدفاع الشعبي ووحدات حماية الشعب والمرأة حينها في مواجهة داعش وإنقاذ من نجا من الإيزيديين وتحرير شنكال.

ودعا البيان المجتمع الدولي للاعتراف بالإبادة التي وقعت بحق الشعب الإيزيدي، والاعتراف بإدارة شنكال الذاتية.

داعياً للانتساب لحركات الحرية التي كل همها أن تدافع عن المظلومين.

يذكر أن الملعب الأسود كان من أقوى النقاط الأمنية لدى تنظيم داعش، وكان يسمى بالنقطة11، وشهد الملعب عمليات بيع للنساء الإيزيديات، بالإضافة إلى أنه كان من أكبر السجون في عهد التنظيم.

(أع)

ANHA