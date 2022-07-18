الشبيبة الثورية واتحاد الإيزيديين يستنكرون تهديدات وهجمات الاحتلال التركي على المنطقة

أدلت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في ناحية تربه سبيه اليوم، ببيان استنكرت خلاله التهديدات والهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وذلك أمام مركز مؤتمر ستار شرق الناحية وسط رفع صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام اتحاد المرأة الشابة وألقي البيان من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة، شهد أوسي، جاء فيه:

"نحن حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في ناحية تربه سبيه ندين ونستنكر اعتداءات وهجمات الدولة التركية الفاشية ضد شمال وشرق سوريا والتي تخالف القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان حيث تستخدم الأسلحة المحرّمة دولياً في شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع وسط صمت دولي".

تابع البيان "إن الهجمات التركية تهدف لإعادة الحلم العثماني وتتريك المنطقة باستخدام الدين ذريعة وواجهة للتغطية على سياساتها القذرة التي تهدف إلى إمحاء وجود الكرد".

أشار البيان إلى "أن الدولة التركية تواصل فرض العزلة على القائد الأممي عبد الله أوجلان في مخالفة لجميع قوانين حقوق الإنسان حيث تمنع عنه أبسط حقوقه".

وفي ختام البيان تعهدت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في ناحية تربه سبيه بالبقاء على خط الأمة الديمقراطية الذي رسمه القائد الأممي عبد الله أوجلان حتى الرمق الأخير وتحقيق مشروع الأمة الديمقراطية وحرية القائد أوجلان الجسدية.

هجمات الاحتلال التركي إنعاش لمرتزقة داعش

في السياق أدلى اتحاد الإيزيديين في حلب اليوم ببيان استنكاراً لهجمات وتهديدات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وذلك أمام مقر الاتحاد في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

قرئ البيان باللغة الكردية من قبل عضوة في اتحاد المرأة الإيزيدية، ريما سيدو أما باللغة العربية فقرأته عضوة اتحاد الإيزيديين، جيهان ويس جاء فيه:

"بعد دخولنا السنة الخامسة من تهجيرنا قسراً من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقة السوريين الذين أصبحوا أداة بيدها لتنفيذ أجنداتها في المنطقة، وإجراء تغيير ديمغرافي في قرانا ومدننا ولم يمر يوم دون أن تكون هناك حالات قتل وخطف وتدمير لمزاراتنا المقدسة فقد قام هؤلاء المرتزقة بكل ما فعلته داعش بحق الإيزيديين في شنكال من القتل وسبي وتدمير المزارات".

تابع البيان "منذ نزوح الأهالي إلى مناطق الشهباء هرباً من بطش مرتزقة دولة الاحتلال التركي لم يمضِ يوم دون قصف وحتى هناك مواطنون فقدوا حياتهم جراء هذا القصف وزيادة على ذلك، تقوم دولة الاحتلال التركي وعبر طائراته المسيّرة باستهداف قادات هذا المجتمع في شمال وشرق سوريا واستهداف شعوبها التي استطاعت بتكاتفها إنهاء داعش الذي هدد المنطقة برمتها وقدمت الآلاف من الشهداء".

أضاف البيان "في الآونة الأخيرة يهدد أردوغان بالهجوم على شمال وشرق سوريا وخاصةً منبج وتل رفعت التي تأوي آلاف المهجرين، رغم رفض المجتمع الدولي امتدت انتهاكات تركيا وقصفها اليومي على جنوب كردستان وخاصةً شنكال التي لم تتعافَ بعد من جنوسايد داعش، حيث تستهدف المجتمع الإيزيدي في كل مكان، وكأنها تحاول الانتقام من هذا المجتمع عوضاً عن مرتزقة داعش".

فأفعال الدولة التركية خروقات واضحة للقوانين الدولية بالتعدي على الدول الجوار والعمل على احتلال مناطق مثل عفرين وسري كانيه وكري سبي بل هي تسعى إلى احتلال مناطق جديدة عبر تهديداتها اليومية بشن هجوم جديد.

أشار البيان "قد صدر في 28 من شهر حزيران بيان باسم الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا تطالب المجتمع الدولي وخاصة التحالف الدولي لمحاربة داعش وكذلك الدولة الروسية بحكمها الضامنة لاتفاقات خفض التصعيد إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق تركيا، وفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا لمنع حدوث أي اجتياح جديد يتسبب في تضرر حياة الملايين من المدنيين".

أكد البيان "نحن الإيزيديين في شمال وشرق سوريا نتضامن قلباً وقالباً مع مطالب الموقعين على البيان ونضم صوتنا إلى صوتهم ونطالب كل القوى الدولية الفاعلة في المنطقة بوضع حدّ لانتهاكات تركيا وتطاولها على شعوب المنطقة وخاصةً نحن أكثر المتضررين من زعزعة الأمن بالمنطقة التي تؤدي إلى إنعاش داعش من جديد".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشعوب وتضحيات الشهداء.

(ف)

ANHA