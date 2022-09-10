الشبيبة الثورية وأهالي كركي لكي ينددون بهجمات الاحتلال التركي

وتجمع المئات من الأهالي والشبيبة في ساحة الشهيد خبات في ناحية كركي لكي للمشاركة في تظاهرة للتنديد بهجمات الاحتلال التركي، حاملين أعلام الشبيبة الثورية السورية.

وجاب المتظاهرون الشارع الرئيس للناحية وسط ترديد الشعارات التي تندد بالاحتلال التركي.

وتجمع الأهالي في ساحة آزادي، وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت الإدارية في اتحاد الشبيبة الثورية السورية أفين إبراهيم كلمة قالت فيها: " إننا نساند قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع وقوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا في مواجهة الاحتلال التركي الذي يحارب أبناء شعبنا من النساء والأطفال في سبيل إفشال مشروعنا الديمقراطي".

وانتهت المسيرة بالشعارات المنددة بهجمات الاحتلال التركي.

(ك-ع/ك)

ANHA