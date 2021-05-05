الشبيبة الثورية تؤكد مواصلة النفير دعماً لحملة صقور زاغروس

بعد وصول مسيرة الشبيبة الثورية من كركي لكي إلى مدينة ديرك، تجمع العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في مركز الشهيد باور، وهناك ألقوا بياناً إلى الرأي العام أكدوا فيه دعمهم لحملة صقور زاغروس الثورية في وجه هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

وقرئ البيان من قبل الإداري في حركة الشبيبة الثورية علاء مصطفى وقال فيه:

"نبارك مقاومة قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع الذين سطروا ملاحم بطولية ضد جيش الاحتلال التركي الذي لم يستطع الصمود لحظة أمام ضربات قوات الدفاع الشعبي في مناطق متينا وزاب".

وتابع البيان" إن الاحتلال التركي يهاجم الأجزاء الكردستانية الأربعة بهدف القضاء على الشعب الكردي وإمحاء وجوده وكيانه بكافة الوسائل والأساليب من فرض العزلة على القائد وقطع المياه عن مناطق شمال وشرق سوريا والقصف المستمر على مناطق شمال وشرق سوريا، والهجمات على مناطق الدفاع المشروع".

وأشار البيان" إن العدو التركي بات يفشل في جميع النواحي السياسية والعسكرية، لذا يحاول تصدير أزماته الداخلية إلى خارج حدوده".

وأضاف البيان" إن الدولة التركية الفاشية تفرض عزلة مشددة على القائد لإبعاد الشعب عن القائد، إلا أن فكر وفلسفة القائد أوجلان انتشرت في العالم، وعلى هذا الأساس باتت الشعوب التواقة للحرية تطالب بحرية القائد عبدالله أوجلان".

وأردف البيان" رغم الهجمات الفاشية التركية على شمال وشرق سوريا إلا أن شعوب المنطقة توحدت في الدفاع عن أرضهم ومكتسبات ثورتهم التي تحققت بفضل دماء الشهداء، لذا بدأت تركيا بقصف مناطق الدفاع المشروع بعد إفلاسها داخلياً ودولياً".

واختتم البيان بالقول: "إن حركة الشبيبة الثورية وحركة المرأة الشابة أعلنت النفير العام حتى تحقيق أهداف هذه الحملة ونساند قوات الدفاع الشعبي ضد همجية الفاشية التركية، ولن نقبل المساس بأي رمز من الرموز الكردية".

يذكر أنه نصبت حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية كركي لكي منذ 1 أيّار الجاري، خيمة لإعلان النفير العام للتنديد بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في آفاشين وزاب ومتينا، وذلك تحت شعار" بروح انتصار غاري نحيّي حملة صقور زاغروس الثورية" والتي اختتمتها اليوم الأربعاء.

(ع ع/ل)

ANHA