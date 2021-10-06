الشبيبة الثورية تؤكد استمرار النضال حتى تحرير القائد عبدالله أوجلان

وجاء ذلك عبر بيان أصدره الشبيبة بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الـ23 لبدء المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان وأفضت إلى اعتقاله.

فالمؤامرة الدولية بدأت عام 1998 بخروج القائد عبدالله أوجلان من سوريا يوم الـ9 من تشرين الأول، وأفضت في الـ15 من شباط عام 1999 إلى اعتقاله في العاصمة الكينية نيروبي، وقد شارك في المؤامرة دول عدة، على رأسها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية وأخرى إقليمية.

وقرئ البيان باللغة الكردية في باحة مركز الشبيبة بمدينة كوباني بحضور العشرات من الشبيبة, قرأه الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات محمد محمود.

وجاء في نص البيان: "باسم حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة ندين ونستنكر المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان في ذكراها الـ23, ونؤكد بأن الاحتلال التركي لم يشارك في المؤامرة لوحده بل كانت هناك العديد من الدول العربية والأوروبية".

وأضاف البيان: "القائد عبدالله أوجلان ليس موجوداً بيننا ولكن فكره وفلسفته موجودان بين الشبيبة, ودولة الاحتلال التركي تحارب فكر وفلسفة القائد عن طريق تشديد العزلة عليه وقصف المقرات التي كان القائد يتواجد فيها ".

وأشار البيان: "الشبيبة لن يظلوا صامتين أمام خيانة عائلة البرزاني والمجلس الوطني الكردي السوري لأنهم يسعون إلى تحريض الشعب الكردي في روج آفا عن طريق المظاهرات, ولكن كل من يهاجم الذين تحرروا بفكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان سنقف أمامهم".

وجاء في ختام البيان: "نحن الشبيبة الثورية نجدد عهدنا أمام شهداء الحرب وأمام القائد عبدالله أوجلان بأننا سنكثف الفعاليات ونفعل كل ما يتطلب منا حتى تحرير القائد من العزلة, ولن ننادي المجتمع الدولي لأن المؤامرة الدولية حصلت بيد هذه الدول, وسوف ننادي الشبيبة في أجزاء كردستان الأربعة من أجل هدم المؤامرة الدولية".

(ج ع/ج)

ANHA