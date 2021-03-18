الشبيبة الثورية تعتصم في كوباني، ومطالبات بالكشف عن صحة القائد وإنهاء احتلال عفرين

يوماً بعد يوم ،ترتفع الأصوات المناهضة للسياسات التي تمارسها دولة الاحتلال التركي بحق الشعب الكردي والقائد عبد الله أوجلان لا سيما العزلة اللاإنسانية المفروضة عليه في جزيرة ايمرالي منذ أكثر من 22 عاماً.

ومنذ نحو 4 أيام ، أوردت بعض وسائل الإعلام التركية أنباء تفيد بتدهور الحالة الصحية للقائد عبدالله أوجلان داخل معتقله وضمن ظروف اعتقال سيئة وعزلة تامة مفروضة عليه, انتفضت على إثرها شعوب العالم كله في مظاهرات منددة بالسياسة اللاإنسانية التي تمارسها دولة الاحتلال التركي أوجلان ليست على غير ما يرام وانتفضت الشوارع الكريدة في أرجاء العالم وسط صمت تام من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية.

وفي هذا السياق تستمر لليوم الرابع على التوالي في مدينة كوباني المظاهرات والوقفات الاحتجاجية من بينها خيم الاعتصام التي بدأتها الشبيبة الثورية يوم أمس الأربعاء عقب مظاهرة شعبية حاشدة انطلقت من ساحة المرأة الحرة الى ساحة الشهيد عكيد حيث نصبت خيمة الاعتصام.

وخلال اليوم الأول توافد العشرات من الأهالي إلى جانب أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية إلى ساحة الشهيد عكيد للمشاركة في الاعتصام .

وألقيت خلال الساعات الأولى من الاعتصام كلمتان، الأولى باسم مجلس عوائل الشهداء بكوباني والثانية باسم حزب الاتحاد الديمقراطي.

وقرأ كلمة مجلس عوائل الشهداء الإداري فيه حسن محمد وقال فيها: "نتوجه بالحديث إلى العالم ونقول لهم أوقفوا الإجرام بحق شعبنا، أوقفوا قتل شعبنا وانتهاك حريته وحقوقه، ونقول للدولة التركية ارفعي ظلمك عن الشعب الكردي وقائده عبد الله أوجلان، ونطالبها بالكشف عن وضعه الصحي في الحال".

أما كلمة حزب الاتحاد الديمقراطي فقرأها الإداري علي هوشان وأشار فيها " نتواجد هنا لأن حياة القائد في خطر، وها نحن هنا لنقول للعالم إننا نناهض الظلم الذي يمارس على القائد عبد الله أوجلان".

وأضاف:" عندما نتحدث عن القائد نتحدث عن الحرية والسلام والديمقراطية، لذلك نقول بأنه من دون القائد تنعدم الحرية والديمقراطية والإنسانية، وبدون هذه القيم لا يمكن للإنسان أن يعيش".

وبدورها أصدرت الإدارة المدنية الديمقراطية في إقليم الفرات بياناً إلى الرأي العام نددت فيه باستمرار احتلال عفرين للعام الثالث على التوالي من قبل تركيا ومرتزقتها وارتكابهم أفظع المجازر التي يندى لها جبين الإنسانية.

البيان قرأته الرئيسة المشتركة للجنة التربية والتعليم بيمان عبد الرحمن وجاء فيه أيضاً: "اليوم يمر على احتلال عفرين 3أعوام من القهر والظلم والتشرد والصمت الدولي، في مثل هذا اليوم و قبل ثلاث سنوات، وأمام أنظار العالم أجمع، وبتواطؤ معلن من حكومة دمشق والاتحاد الروسي، بدأت الحملة التركية البربرية مصطحبة معها شذاذ الآفاق و لمام المرتزقة من كل أصقاع الأرض ، مستخدمة أحدث الأسلحة التي يصنعها حلف الناتو ، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية".

وتابع البيان: "تركيا التي بات العالم كله يشهد على بربريتها ، شنت بكل ما أوتيت من قوة حرباً شعواء ضد شعب عفرين المسالم ، مستخدمة كل أساليب الإجرام من تهجير قسري وهدم للبنى التحتية ونهب وسلب وتغيير ديمغرافي للمنطقة، وحتى الآثار التي عمرها آلاف السنين لم تسلم من النهب حيناً والتدمير حيناً آخر".

واستذكر البيان المقاومة التي أبدتها وحدات حماية الشعب والمرأة وأهالي عفرين على مدار 58 يوماً من المعارك والقصف الهمجي الذي لم يسلم منه الحجر أو البشر، وحولت عفرين الى موطن للمرتزقة والدواعش الجدد الذين خرجتهم تركيا تحت مسميات عديدة.

وذكر أيضاً الصمت المخزي للمجتمع الدولي على الجرائم التركية في عفرين والمستمرة حتى اليوم، مؤكداُ أن المقاومة مستمرة والنضال مستمر حتى تحرير عفرين وكافة الأراضي السورية المغتصبة.

وجاء في ختام البيان "نحن ننادي بملء الحناجر بأننا باقون وأن المقاومة نار لن تخمد حتى تطهير الأرض، و نطالب العالم الحر و المنظمات الإنسانية بوضع حد للجرائم التركية اليومية التي تطال من بقي من العفرينيين العجائز والنساء والأطفال" مشدداً على ضرورة خروج المحتل التركي ومرتزقته من عفرين المحتلة و تأمين العودة الآمنة لسكانها.

هذا ومن المفترض أن تستمر خيم الاعتصام إلى الـ22 من الشهر الجاري بحسب ما أعلنت عنه الشبيبة الثورية في بيان البدء بالاعتصام .

( س ع / د أ)

ANHA