الشبيبة الثورية في منبج : سنستمر بنضالنا حتى تحطيم جدران إمرالي

التظاهرة انطلقت من دوار الميزان، بمشاركة أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، حاملين صور القائد عبدالله أوجلان ومرددين شعارات "عاشت مقاومة القائد آبو"، "عاشت مقاومة الشبيبة الثورية"، وصولاً إلى أمام ملعب 4نيسان البلدي.

ولدى وصولهم وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء من ثم ألقت العضوة في حركة الشبيبة الثورية في منبج شيرين محمد الأحمد كلمة قالت فيها "بداية نعرف كلنا ما يحصل في المنطقة، من هجمات وحشية وانتهاكات إجرامية على منطقتنا في شمال وشرق سوريا من قبل الفاشية التركية، وخصوصاً في الآونة الأخيرة حيث قامت بضرب مناطق الدفاع المشروع بجميع الأسلحة الكيماوية".

وأضافت شيرين: "وهي تقوم بضرب مشروع الأمة الديمقراطية، الذي هو نتيجة نهج وفكر القائد الإنساني عبدالله أوجلان الذي أنار درب الحرية والحياة والعيش بكرامة لكافة الشعوب بفكره ".

وأشارت شيرين: "تقوم الدولة الفاشية، اليوم، بفرض العزلة على القائد آبو في جزيرة إمرالي، وهي أبشع مكان عرفه التاريخ في عصر الدولة العثمانية المغتصبة، التي تحاول بسياستها المخادعة والإجرامية صهر وإبادة الشعوب وزعزعة استقرارها".

وأكدت شيرين خلال كلمتها "نحن كحركة الشبيبة الثورية في منبج وريفها نؤكد دعمنا لرفاقنا المناضلين بكل عزيمة وإصرار، من أجل خلاص الشعوب من هذه السياسة الوحشية والانتهاكات التي تترأسها الدولة الفاشية التركية، ونخاطب الشبيبة التي تريد معرفة طريق الحرية للتوجه إلى معرفة حقيقة ما تقوم به الدولة الفاشية التركية، وسنستمر بنضالنا حتى تحطيم جدران سجن إمرالي وفك العزلة عن القائد آبو ".

واختتمت شيرين محمد الأحمد كلمتها بالقول: "نحمّل المنظمات الدولية وخصوصاً منظمة CPT مسؤولية كشف حقيقة ما يحصل بخصوص الوضع الصحي للقائد عبدالله أوجلان، وسنستمر في هذا الطريق طريق الحرية "فلن تستطيعوا حجب شمسنا" شمس الحرية وكسر إرادتنا".

(ش س/سـ)

ANHA