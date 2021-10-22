الشبيبة الثورية في كوباني: سنرفع وتيرة النضال وسنسير على خطا الشهيدين حمزة وفارس

جاء ذلك خلال بيان أصدرته الحركة تنديداً بالاستهداف التركي الأخير لمدينة كوباني والذي أسفر عن استشهاد شابين وإصابة 3 آخرين.

وأدلي البيان أمام مبنى حركة الشبيبة الثورية السورية لإقليم الفرات بمدينة كوباني بمشاركة العشرات من الشبان والشابات، حاملين صور الشهيدين حمزة وفارس.

واستشهد كل من حمزة حمزة وفارس مزي في استهداف بطائرة مسيرة تركية لسيارتهم بحي كوباني الجديد يوم 20 من الشهر الجاري، إضافة إلى إصابة 3 آخرين، بينهم الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية لإقليم الفرات، بكر جرادة.

وقرأ الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، محمد محمود البيان، إذ استنكر الاستهداف الأخير لدولة الاحتلال التركي لمدينة كوباني وقال إنها تهدف لزرع الخوف في نفوس الأهالي.

وأشار البيان إلى "أن دولة الاحتلال التركي هُزمت أمام مقاومة الكريلا البطولية في مناطق الدفاع المشروع، وفشلت في تحقيق مخططاتها في شمال وشرق سوريا بتدخلها العسكري المباشر في المنطقة، لذلك لجأت إلى استهداف المدنيين بالطائرات المسيرة بيد الخونة، لتحقيق مخططاتها".

وأكد البيان على مواصلة النضال والمقاومة والسير على خطا الشهيدين حمزة وفارس، وأن دولة الاحتلال التركي لن تستطيع كسر إرادة هذا الشعب وأن أهالي كوباني والمنطقة برمتها لن يسمحوا للاحتلال التركي بإنجاح مخططاته وسيخرجون الخونة من مناطقهم الطاهرة.

وناشد الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات محمد محمود خلال البيان كافة الشبيبة والشعب الكردي عامة لرفع وتيرة النضال ضد الفاشية التركية والاستمرار في نهج المقاومة وإخراج كافة الخونة من بينهم وتطهير مناطقهم من رجسهم.

(م ع/ج)

ANHA