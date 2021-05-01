الشبيبة الثورية في كوباني: الحرب في مناطق الدفاع المشروع هي حرب الوجود

ويشن جيش الاحتلال التركي هجومًا على مناطق "آفاشين وزاب ومتينا" التابعة لمناطق الدفاع المشروع "مديا" منذ الـ23 من نيسان/أبريل الجاري، في سعيه إلى السيطرة على تلك المناطق.

وأثار هذا الهجوم حفيظة شعوب المنطقة بكافة فئاتها وخاصة الشبيبة، ولكنه قوبل بصمت دولي ومن الحكومة المركزية العراقية، الأمر الذي قيّمه مراقبون بأن جيش الاحتلال التركي قد حصل على الموافقة لشن هذا الهجوم.

وفي هذا السياق قالت الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات خوناف خليل إن "أهداف دولة الاحتلال التركي باتت معروفة، وهي محاربة الكرد أينما كانوا، ونفيهم من الوجود".

مبيّنة أن "إعلان الحرب على مناطق الدفاع المشروع (مديا) هو لتفكيك أجزاء كردستان المرتبطة ببعضها البعض عبر الجبال، وسيطرتها على هذه المنطقة يعني سيطرتها على قلب المقاومة الكردية المتمثلة بمقاتلي الدفاع الشعبي".

وأضافت: "دولة الاحتلال تختار ذكرى المجازر التي ارتكبها العثمانيون، لشن هجماتها على المنطقة لتقول للشعوب بأنها ماضية في سياسة أجدادها العثمانيين وأنها ماضية إلى إفنائهم".

مؤكدةً أن دولة الاحتلال التركي ستهزم كما هُزمت في حفتانين وغاري بفضل المقاومة التي أبداها مقاتلو الكريلا هناك.

فقدانها للصواب دفعها لإعلان الهجوم على مناطق الدفاع المشروع

وبدوره قال الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات، محمد محمود: "دولة الاحتلال جربت كل الطرق للسيطرة على شعوب المنطقة، وبالتحديد الشباب، وجربت معهم كل أساليب الحرب الخاصة لتجندهم كعملاء سواء عبر رشوتهم بالأموال، أو عبر الحبوب المخدرة ولكنها فشلت في ذلك، وهذا ما أفقدها صوابها وخاصة بعد الهزيمة التي منيت بها في غاري فقامت بقصف منزل القائد في قرية علبلور، وبدأت بحفر الخنادق قرب الحدود ومنذ أيام أعلنت الهجوم على مناطق الدفاع المشروع".

وأضاف: "شن الحرب على مناطق الدفاع المشروع هدفه كسر المقاومة هناك، والسيطرة على جغرافية المنطقة، ورسم خريطة جديدة للمنطقة"، مبيّنًا "نحن مع الكريلا وعلى استعداد للانضمام إليهم لمساندتهم، ونقول لهم أنتم أملنا في كسر شوكة دولة الاحتلال التركي".

وتابع محمود: "هناك تنسيق بين مرتزقة الدفاع الوطني في قامشلو ودولة الاحتلال التركي، فكلاهما أعلنا شن الحرب في التوقيت ذاته ضمن المناطق الكردية، فكلاهما يحاولان الضغط على قواتنا".

'نحن أمام حرب الوجود'

ومن جانبه قال عضو الشبيبة الثورية في كوباني، علي أحمد إن "دولة الاحتلال تقوم بأعمال إجرامية على مرأى المجتمع الدولي، وتشن هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا وتقصف منازل المدنيين وتدمر المدن"، مناشدًا الشعب الكردي للاتحاد وعدم الاعتماد على المجتمع الدولي والقوى المهيمنة، والاعتماد على نفسه.

وتابع: "المجتمع الدولي الذي قسم المنطقة منذ أكثر من قرن، فتح الطريق أمام تركيا لشن الهجمات على المناطق الكردية وبالتحديد مناطق الدفاع المشروع، وإلى الآن لم نجد أي إدانة دولية لممارسات دولة الاحتلال تجاه الكرد، لذا ندعو كل الكرد إلى الالتفاف حول مقاتلي الدفاع الشعبي ومساندتهم في حربهم الكونية لأنهم أمام حرب الوجود أو اللاوجود".

(د أ)

ANHA